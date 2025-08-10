Земетресение от 6,1 в Турция е усетено в почти цяла България

Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщи Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН), цитиран от БТА. Граждани в много градове у нас, сред които София, Пловдив, Бургас, Ямбол, Кърджали, Хасково, Благоевград, Шумен и др., съобщават, че са усетили труса.

Земетресението с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси западната част на Турция. Според турската служба за управление на бедствията и местните медии, трусът е бил усетен в няколко окръга, предаде Ройтерс. Земетресението е станало в 19:53 часа местно време (съвпада с българското – бел.ред.) в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в Турция Истанбул, но към момента няма информация за жертви или щети в някои от засегнатите окръзи.

Земетресението е усетено почти навсякъде в България, особено в Южна България - Пловдив, Хасково, Димитровград, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, както и по морето в Бургас и Варна, информира дежурният сеизмолог на БАН. Земетресението е усетено дори и по високите етажи на сградите в София, както и на Север - в Русе и в централна България - в Горна Оряховица.

В системата регистрираме и т.нар. афтършокове, които обаче не могат да се усетят от хората, посочи сеизмологът. Той увери, че няма нищо притеснително като данни от земетресението в Турция, което да повлияе на сеизмичната активност в България.

Службата за управление на бедствията в Турция съобщи, че земетресението се е случило около 19:53 часа местно време (съвпада с българското - бел.ред.) в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в страната - Истанбул.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа в "Екс", че екипи за спешна помощ са започнали проверки в мегаполиса и в съседните окръзи.

Малко по-късно стана ясно, че вследствие на труса са се срутили около десетина сгради. Най-малко двама души все още са затрупани под развалините на една от срутените сгради. Йерликая написа във "Фейсбук", че четирима души са били спасени от срутена сграда в Съндъргъ и спасителите се опитват да достигнат до други двама души в същата сграда.

Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетре§сението е било с дълбочина 11 километра, а германският Изследователски център за геонауки е регистрирал магнитуд 6,1 и дълбочина 10 километра. Същата служба призова гражданите да не влизат в повредените сгради. Тя също така призова хората да говорят кратко по телефона и да го използват само в краен случай, за да не претоварват линиите.

Турският президент Реджеп Тайп Ердоган изрази съболезнования на всички хора, засегнати от земетресението, и заяви, че ще следи отблизо последствията от него.

Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които в миналото са причинили катастрофи в страната.Земетресение през февруари 2023 г. в югозападната част на страната отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, мястото на древния град Антиохия.

В началото на юли, трус с магнитуд 5,8 в същия регион причини един смъртен случай, а 69 души бяха ранени.