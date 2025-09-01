Над 800 са жертвите при силно земетресение в Афганистан

Най-малко 800 души са загинали и над 2700 са ранените при земетресение с магнитут 6.0 по Рихтер в Афганистан.

Епицентърът е в източната част на страната недалеч от град Джелалабад, на дълбочина около 8 км. Трусът е бил в 23:47 часа местно време (19:17 GMT) в неделя. Последвали са най-малко пет вторични труса, един от които с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер.

По информация на източници от правителството на талибаните десетки домове са разрушени е и има опасения, че броят на загиналите ще се увеличи, предаде BBC.

Представители на правителството призоваха хуманитарните организации за помощ в спасителните операции. Земетресението е засегнало отдалечени планински райони в страната, някои от които могат да бъдат достигнати само по въздух поради свлачища и наводнения, засегнали региона наскоро.

У НАС

Земетресение с магнитуд 3.2 по Рихтер е регистрирано в района на Сливен.

По данни на Националния сеизмологичен център към Българската академия на науките трусът е регистриран в 02 ч и 48 минути на дълбочина 12 км.

До момента има данни земетресението да е слабо усетено и на територията на Ямбол.

Няма данни за нанесени материални щети.