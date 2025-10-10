Медия без
Две мощни земетресения разтърсиха Филипините

Поне 7 души са загинали, има много материални щети и повредена инфраструктура

10 Окт. 2025Обновена

Две мощни земетресения разтърсиха Филипините в рамките на няколко часа. Сутринта трус с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер разтърси остров Минданао, а след това имаше втори - от 6,9.

Първото цеметресение е било на дълбочина 10 км и от Тихоокеанския център за предупреждение в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра. По-късно обаче предупреждението бе отменено.

Минданао е вторият по големина остров на Филипините. Най-големият град там е Давао с над 1.7 млн. жители. Трусът от сутринта е предизвикал свлачища и щети по болници и училища, както и масови евакуации. Загинали са поне 7 души загинаха, включително двама пациенти, починали от инфаркт по време на бедствието, и един, убит от падащи отломки в град Мати.

Второто земетресение е било в същия район, с малко по-малък магнитуд. То е възникнало на 43 км източно от град Манай в провинция Давао, отново на дълбочина от 10 км, в района на Филипинска падина. Все още не е уточнено дали това е отделно земетресение или вторичен трус след по-ранното.

Президентът на Филипините - Фердинанд Маркос-младши, заяви, че се извършва оценка на щетите и че спасителни екипи ще бъдат изпратени, когато условията позволят безопасна работа. Министерството на населените места и градското развитие започна разчистване на засегнатите пътища и инфраструктура. Екипите за бързо реагиране работят в районите със свлачища, а мостове и обществени сгради се проверяват за щети.

