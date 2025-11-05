Медия без
Земетресение в Гърция бе усетено в цяла Южна България

Трусът близо до град Ксанти е бил с магнитуд 4.8 по скалата на Рихтер

05 Ноем. 2025Обновена
Епицентърът на земетресението е близо до град Ксанти
НИГГГ-БАН
Земетресение в Северна Гърция, близо до Ксанти, бе усетено в цяла Южна България.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН магнитудът на труса е бил 4.8 по скалата на Рихтер. Епицентърът е на 12 км западно от Ксанти, на 110 км от Пловдив и на 208 км от София.

Трусът е регистриран в 9:16 ч. тази сутрин и и бил на дълбочина от 19 км под земната повърхност. Усетен е най-отчетливо в района на Кърджали и Смолян и из целите Родопи. 

Към момента не са отбелязани вторични трусове. Няма данни за материални щети на българска територия.

Според зам.-областния управител на Смолян Андриян Петров толкова силен трус не е усещан в Смолянско от земетресението във Вранча (Рум) през 1977 г. Все пак той обяви, че няма данни за разрушения в областта.

