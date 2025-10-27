6.1 по Рихтер разлюля западна Турция

Силно земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер удари западна Турция в 22.48 ч. Трусът е бил в с епицентър на 8 км. от град Синдирга в провинция Балъкесир и на дълбочина 6 километра. Епицентърът е на 150 км. южно от Истанбул.

В Турция трусът е усетен силно в Измир, Маниса, Текирдаг и Истанбул, уточни вестник "Сабах". В редица градове са се срутили сгради, има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Турският президент Ердоган заяви, че има пострадали.

Десетки по-слаби вторични трусове са били регистрирани след основния. Три от трусовете са били над 4 по Рихтер.

Земетресението е усетено в много райони в Южна България - Хасково, Бургас, Кърджали.

Последният подобен трус в западната част на Турция беше на 2 октомври. Тогава земетресение от 5 по Рихтер бе регистрирано в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси. Дълбочината е била 13 км.Земетресението бе усетено в Истанбул. Трусът е бил кратък - няколко секунди, но е предизвикал силна паника и много хора са излезли на улицата. Не бе съобщено за пострадали и разрушения.

И тогава трусът бе усетен и в Югоизточна България.