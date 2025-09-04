Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отново силно земетресение разлюля Афганистан

Жертвите са вече над 2200

04 Септ. 2025
Жертвите са вече 2200, ранените са над 3600
EPA/BGNES
Жертвите са вече 2200, ранените са над 3600

Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля днес Югоизточен Афганистан, съобщи германският Изследователски център за геофизични науки, цитиран от Ройтерс. Огнището на труса е било на дълбочина от 10 километра.

Той стана след силното земетресение в Източен Афганистан в неделя вечерта, което по последни данни е отнело живота на повече от 2200 души и е раниха над 3600, разрушавайки цели села и оставяйки десетки хиляди хора без дом. Трусът с магнитуд 6 също бе на дълбочина от 10 километра.

Много от оцелелите останаха без дом, а хуманитарни организации предупредиха за оскъдни ресурси. ООН предупреди за критична нужда от храна, осигуряване на подслон и медицински материали

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Афганистан, земетресение

Още новини по темата

Над 800 са жертвите при силно земетресение в Афганистан
01 Септ. 2025

Земетресение от 6,1 в Турция е усетено в почти цяла България
10 Авг. 2025

Лондон тайно е приемал афганистанци заради рискове за сигурността им

15 Юли 2025

Земетресение край Халкидики се усети и в Кърджали и Пловдив
07 Юни 2025

5,8 по Рихтер разлюля Турция и остров Крит
03 Юни 2025

Силно земетресение от 6.2 по Рихтер удари Крит
22 Май 2025

Афганистан забрани шахмата
17 Май 2025

Земетресение с магнитуд 6,4 разтърси Крит
14 Май 2025

Вранча се разлюля с 4,6 по Рихтер
12 Май 2025

7.5 по Рихтер разлюля южната част на Чили
02 Май 2025

Поредица от земетресения са регистрирани край Несебър
25 Апр. 2025

Властта се оплете с BG-ALERT след мощния трус в Турция
23 Апр. 2025

На 44 км от София удари земетресение 3.2 по Рихтер
12 Апр. 2025

Мъж оцеля 100 часа под руини в Мианмар
02 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар