Талибаните забраниха в Афганистан да се изучават книги, написани от жени

Днес, 09:14
Макар правилата да засягат различни сфери от обществения живот в Афганистан, най-тежко ударени са жените и момичетата. Достъпът им до образование след шести клас остава забранен.
Макар правилата да засягат различни сфери от обществения живот в Афганистан, най-тежко ударени са жените и момичетата. Достъпът им до образование след шести клас остава забранен.

Правителството на талибаните премахна от университетската учебна система в Афганистан книги, написани от жени. Този ход е част от нова забрана, която включва и премахването на предмети, свързани с правата на човека и сексуалния тормоз, съобщи Би Би Си.

Около 140 книги, създадени от жени - включително заглавия като "Безопасност в химическата лаборатория", са сред общо 680 труда, определени като "притеснителни" заради "антишериатско съдържание и противоречие с политиките на талибаните", предаде БГНЕС. Университетите са били допълнително инструктирани, че вече нямат право да преподават 18 дисциплини. Според представител на талибаните те "влизат в противоречие с принципите на шериата и политиката на системата".

Декретът е поредното ограничение, въведено след завръщането на талибаните на власт преди четири години. Само тази седмица, по заповед на върховния лидер на движението, беше забранен оптичният интернет в поне 10 провинции, като според официалните власти мярката цели да предотврати "неморалност".

Макар правилата да засягат различни сфери от обществения живот, най-тежко ударени са жените и момичетата. Достъпът им до образование след шести клас остава забранен, а един от последните пътища за по-нататъшна квалификация беше закрит тихомълком в края на 2024 г., когато курсовете по акушерство бяха прекратени.

Сега дори университетските дисциплини, посветени на жените, са станали обект на атака: шест от общо 18-те забранени предмета са именно в тази област. Сред тях са "Пол и развитие", "Ролята на жените в комуникацията" и "Социология на жените".

Правителството на талибаните заявява, че уважава правата на жените, но "в съответствие със своята интерпретация на афганистанската култура и ислямския закон".

