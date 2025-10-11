Медия без
Талибани нападнаха Пакистан

Афганистански самолети атакуват Лахор, има убити граничари

12 Окт. 2025Обновена
Границата на Пакистан с Афганистан
Армията на афганистанските талибани атакува границата с Пакистан. Ожесточени сражения се водеха на широк фронт - в провинциите Кунар, Нангархар и Гелманд. Силите на талибаните атакуваха пакистанските гранични позиции от няколко посоки, като те отстъпиха на редица места, съобщава новинарският портал Tolo news. Талибаните прехвърлиха нови подкрепления към границата, допълват медиите. Един от постовете в района на Бахрамче премина под контрола на настъпващите афганистанци, потвърдена бе смъртта на 12 пакистански граничари. Оттам колоните на бойците продължиха да се придвижват към пакистанска територия. В същото време афганистански самолети нанесоха удари по втория по големина пакистански град - 11 милионният Лахор. 

След атаката военното министерство на Афганистан заяви, че прекратява "операцията на възмездието".

Пакистанската армия бе изненадана. Първоначално тя въобще не отвърна на удара, пакистански удари имаше само по лагерите на талибаните Дуран Мела и Туркманзай в Афганистан. Едва 30 минути преди полунощ ядрената държава Пакистан вдигна във въздуха ВВС и се закани, че ще отговори пълномащабно независимо от това дали Афтанистан ще спре огъня.

На практика тежки сражения започнаха по цялата "линия на Дюранд", т.е. по цялата афгано-пакистанската граница, която е дълга 2640 километра. Линията "Дюранд" е силно оспорвана от Афганистан. Афганистанските правителства от 1947 г. насам отказват да я признаят за легитимна международна граница, твърдейки, че тя е била наложена от британците през 1893 г. 

Причината за атаката сега обаче е друга. „Започнахме настъпление по границата в отговор на атаката на Пакистан в Кабул“, заяви правителството на талибаните.

В четвъртък Пакистан наруши въздушното пространство на Афганистан и нанесе два удара по граждански пазар в Кабул. Пакистан нарече атаката "антитероистична", а целите са били щабквартирата и местата за пребиваване на лидерите на движението Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП). Според някои съобщения, пакистански дронове са атакували брониран автомобил в Кабул, превозващ лидера на ТТП, Нур Вали Мехсуд, заедно с още двама души. Според пакистански медии, вероятно и тримата души в колата са били убити. "Афганистан служи като база за действия срещу нас, призоваваме да не се допускат терористични действия срещу нас от него. Ние правим и ще продължим да правим всичко необходимо, за да защитим нашите граждани", заяви тогава армията на Пакистан. В допълнение към инцидента в Кабул, пакистанските военновъздушни сили са нанесли въздушни удари и в източната афганистанска провинция Пактика (област Бармал)

