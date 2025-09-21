Талибаните отказаха оферта на Тръмп

Талибанското правителство в Афганистан отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за връщане на военновъздушната база "Баграм", четири години след хаотичното изтегляне на американците от Афганистан. Тогава САЩ оставиха огромния военен обект в ръцете на талибаните.

Главният говорител на талибаните, Забихула Муджахид, отхвърли призива на Тръмп и призова Съединените щати да възприемат политика на "реализъм и рационалност“. "Невъзможно е да се споразумеем дори за един сантиметър афганистанска земя. Афганистан има икономически ориентирана външна политика и се стреми към конструктивни отношения с всички страни, основани на взаимни и общи интереси'', заяви Муджахид в публикация на платформата X.

По рано днес президентът на САЩ заплаши Афганистан с наказание, ако базата "Баграм" не бъде върната.

"Баграм" е най-голямата авиобаза в Афганистан, разположена северно от Кабул. Това беше центърът на операциите на Съединените щати в 20-годишната им война срещу талибаните до 2021 г., когато американските войски бяха изтеглени от страната.

Тръмп потвърди желанието си да възстанови контрола на САЩ над военновъздушната база "Баграм" по време на посещението си в Лондон преди дни.