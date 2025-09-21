Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Талибаните отказаха оферта на Тръмп

Днес, 20:52

Талибанското правителство в Афганистан отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за връщане на военновъздушната база "Баграм", четири години след хаотичното изтегляне на американците от Афганистан. Тогава САЩ оставиха огромния военен обект в ръцете на талибаните.
Главният говорител на талибаните, Забихула Муджахид, отхвърли призива на Тръмп и призова Съединените щати да възприемат политика на "реализъм и рационалност“. "Невъзможно е да се споразумеем дори за един сантиметър афганистанска земя. Афганистан има икономически ориентирана външна политика и се стреми към конструктивни отношения с всички страни, основани на взаимни и общи интереси'', заяви Муджахид в публикация на платформата X.
По рано днес президентът на САЩ заплаши Афганистан с наказание, ако базата "Баграм" не бъде върната.
"Баграм" е най-голямата авиобаза в Афганистан, разположена северно от Кабул. Това беше центърът на операциите на Съединените щати в 20-годишната им война срещу талибаните до 2021 г., когато американските войски бяха изтеглени от страната.
Тръмп потвърди желанието си да възстанови контрола на САЩ над военновъздушната база "Баграм" по време на посещението си в Лондон преди дни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Афганистан, Тръмп, Баграм

Още новини по темата

Талибаните забраниха в Афганистан да се изучават книги, написани от жени
19 Септ. 2025

Швейцарски производител на часовници иронизира митата на Тръмп
12 Септ. 2025

Отново силно земетресение разлюля Афганистан
04 Септ. 2025

Лондон тайно е приемал афганистанци заради рискове за сигурността им

15 Юли 2025

Афганистан забрани шахмата
17 Май 2025

Администрацията на Тръмп замрази 2,3 млрд. долара на "Харвард"
15 Апр. 2025

5 милиона в САЩ протестираха срещу Тръмп и Мъск
06 Апр. 2025

Тръмп предложи САЩ да придобият украински електроцентрали
19 Март 2025

Макрон свиква спешна среща на евролидерите заради САЩ
16 Февр. 2025

Белгия ще депортира мигрантите от Афганистан
27 Яну. 2025

Търговската война на САЩ с Колумбия приключи за няколко часа
27 Яну. 2025

Талибаните забраняват НПО-та, които наемат жени
31 Дек. 2024

Министър на талибаните бе убит в атентат
11 Дек. 2024

Талибаните забраниха на жените да учат медицина
05 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар