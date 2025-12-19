Бил Клинтън, Майкъл Джексън и Мик Джагър изплуваха от досиетата "Епстийн"

Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува голям обем записи от досиетата „Епстийн“ – първите документи, които стават публично достояние съгласно новия закон, подписан от президента Тръмп, който налага тяхното разкриване.

Министерството публикува файловете на своя уебсайт в петък. Засега могат да се видят 4 бази данни, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления:

Материалите, публикувани от администрацията на Тръмп, включват много снимки, включително на неидентифицирани жени, и някои полицейски записи. Много от изображенията са силно редактирани, с черни полета, скриващи лицата на хората в тях. Очаква се след часове да бъдат публикувани още документи.

Други изображения изглежда са от дома на Епстийн в Манхатън, включително снимки на спалнята му, провокативно изкуство по стените и препариран тигър. Други файлове включват изображения на снимки в рамки. Епстийн присъства на някои от снимките, публикувани от Министерството на правосъдието.

На няколко от снимките е бившият президент на САЩ Бил Клинтън. На други от фотосите с него са звезди като Мик Джагър и Майкъл Джексън.

По-рано през деня заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви, че първоначалното публикуване ще включва „няколкостотин хиляди“ записи и че в следващите седмици ще бъдат представени още документи.

Законът за прозрачност на досиетата Епстийн изискваше министерството да публикува до 19 декември всички файлове, с които разполага, с малки изключения - не се допуска публикуване на лична информация за жертвите на насилие.

"Докато президентът Тръмп изпълнява обещанията си, демократи като Хаким Джефрис и Стейси Пласкет все още не са обяснили защо са искали пари и срещи от Епстийн, след като той вече беше осъден сексуален престъпник. Американският народ заслужава отговори“, написаха от Белия дом.