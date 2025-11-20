Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп подписа разсекретяването на досиетата "Епстийн"

Днес, 07:41
Кадър на Епстийн с Тръмп от времената, когато са били в близки отношения
Кадър на Епстийн с Тръмп от времената, когато са били в близки отношения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че е подписал одобрения от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, задължаващ Министерството на правосъдието да публикува изцяло досиетата, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, предадоха световните агенции и БТА.

"ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ЕПСТИЙН", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл" (главните букви са негови). 

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ – Камарата на представителите и Сенатът – одобриха законопроекта. 

"Този законопроект е заповед към президента да бъде напълно прозрачен, да разкрие цялата истина и да бъде напълно честен с американския народ", заяви лидерът на демократическото малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър. 

Съгласно законопроекта, Министерството на отбраната ще бъде задължено да публикува всички документи, свързани с разследването, съдебните дела и задържането на Епстийн и неговата бивша приятелка Гилейн Максуел, в срок от 30 дни от влизането в сила на закона. 

С мярката се разпорежда и публикуването на полетните дневници и маршрути на Епстийн, както и свързаните с тях документи. Изключения ще бъдат допускани само за досиета, свързани с текущи разследвания, или в които е необходимо редактиране, за да се защити самоличността на жертвите или да се съхрани чувствителна информация. 

Епстийн бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства. Властите обявиха, че той се е самоубил. 

Отдавна е известно, че в миналото Тръмп и Епстийн са били близки приятели. Тръмп обаче винаги е твърдял, че не е знаел за престъпленията на Епстийн и че отдавна е прекъснал връзките си с него. Преди Тръмп да се завърне в Белия дом за втория си президентски мандат, някои от най-близките му политически съюзници подхраниха конспиративни теории за начина, по който Вашингтон се е справил със случая около Епстийн, твърдейки, че в тези досиета е скрита потенциално инкриминираща информация, отбелязва Асошиейтед прес. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джефри Епстийн, Доналд Тръмп

Още новини по темата

САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО
19 Ноем. 2025

Конгресът на САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"
19 Ноем. 2025

САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното
18 Ноем. 2025

Тръмп поиска пълно разсекретяване на досиетата "Епстийн"
17 Ноем. 2025

Тръмп отмени част от собствените си мита
15 Ноем. 2025

Би Би Си се извини на Тръмп, но отхвърли обвиненията за клевета
14 Ноем. 2025

Британският премиер подкрепи "силна и независима" Би Би Си
12 Ноем. 2025

Тръмп заплаши да съди Би Би Си за 1 млрд. долара
11 Ноем. 2025

Тръмп засипа с похвали сирийския президент
11 Ноем. 2025

Тръмп обеща на всеки американец по 2000 долара "дивидент"
09 Ноем. 2025

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Тръмп договори по-ниски цени на популярни лекарства за диабет и затлъстяване
07 Ноем. 2025

Тръмп подкрепи Куомо за кмет на Ню Йорк
04 Ноем. 2025

Тръмп заплаши с военна сила Нигерия
02 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън