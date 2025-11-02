Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп заплаши с военна сила Нигерия

Днес, 06:51

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Нигерия, водещ производител на петрол и най-населената страна в Африка, с военна сила заради продължаващото насилие в страната. САЩ ще нахлуят с оръжие в Нигерия, ако правителството на страната "продължи да допуска убийства на християни", написа Тръмп в социалната мрежа truthsocial.

Тръмп допълни, че е поръчал на Пентагона "да се подготви за възможни действия" по отношение на Нигерия. "Започваме подготовка за действия срещу ислямските терористи в Нигерия", потвърди шефът на Пентагона Пийт Хегсет.

Предупрежденията на Тръмп са свързани с продължаващото и ескалиращо насилие в Нигерия. Терористични ислямски групи като "Боко Харам" и "Ислямска държава в Западна Африка" извършват нападения, насочени срещу християни, църкви, училища и цели селища, предимно в североизточните части на Нигерия. Тези групи се стремят да наложат своите крайни тълкувания на ислямското право.

В централните щати на Нигерия има дългогодишен конфликт между предимно мюсюлманските скотовъдци от племето Фулани и предимно християнските земеделски общности. Този конфликт, воден за достъп до земя и ресурси, често придобива силно религиозно измерение и води до масови убийства и унищожаване на християнски села. Докладвани са случаи на стотици убити християни в рамките на няколко дни при такива атаки.

Различни международни правозащитни групи, като например "Open Doors", и американски конгресмени редовно публикуват данни, които сочат, че Нигерия е едно от най-опасните места в света за християни.  Затова Тръмп включи страната в списъка на "Страни, които будят особено безпокойство".

Правителството на Нигерия отрече твърденията на Тръмп, че християните в страната са подложени на екзистенциална заплаха. "Нигерия е богобоязлива държава, която уважава вярата, толерантността, многообразието и приобщаването – в съответствие с основания на правила международен ред", заяви МВнР на Нигерия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Нигерия

Още новини по темата

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
30 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети
27 Окт. 2025

Тръмп не иска да си губи времето с Путин
26 Окт. 2025

САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик
25 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Путин омаловажи санкциите на САЩ
23 Окт. 2025

Тръмп наложи санкции на Русия
23 Окт. 2025

Тръмп: Не искам безсмислена среща с Путин
22 Окт. 2025

Демократи пак протестираха срещу "крал Тръмп"
19 Окт. 2025

Зеленски предложи на Тръмп сделка: Дронове срещу “Томахоук”
17 Окт. 2025

Тръмп и Путин ще се срещнат скоро в Будапеща
16 Окт. 2025

Тръмп пусна видео от американски ракетен удар срещу кораб край Венецуела
15 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте