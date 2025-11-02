Тръмп заплаши с военна сила Нигерия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Нигерия, водещ производител на петрол и най-населената страна в Африка, с военна сила заради продължаващото насилие в страната. САЩ ще нахлуят с оръжие в Нигерия, ако правителството на страната "продължи да допуска убийства на християни", написа Тръмп в социалната мрежа truthsocial.

Тръмп допълни, че е поръчал на Пентагона "да се подготви за възможни действия" по отношение на Нигерия. "Започваме подготовка за действия срещу ислямските терористи в Нигерия", потвърди шефът на Пентагона Пийт Хегсет.

Предупрежденията на Тръмп са свързани с продължаващото и ескалиращо насилие в Нигерия. Терористични ислямски групи като "Боко Харам" и "Ислямска държава в Западна Африка" извършват нападения, насочени срещу християни, църкви, училища и цели селища, предимно в североизточните части на Нигерия. Тези групи се стремят да наложат своите крайни тълкувания на ислямското право.

В централните щати на Нигерия има дългогодишен конфликт между предимно мюсюлманските скотовъдци от племето Фулани и предимно християнските земеделски общности. Този конфликт, воден за достъп до земя и ресурси, често придобива силно религиозно измерение и води до масови убийства и унищожаване на християнски села. Докладвани са случаи на стотици убити християни в рамките на няколко дни при такива атаки.

Различни международни правозащитни групи, като например "Open Doors", и американски конгресмени редовно публикуват данни, които сочат, че Нигерия е едно от най-опасните места в света за християни. Затова Тръмп включи страната в списъка на "Страни, които будят особено безпокойство".

Правителството на Нигерия отрече твърденията на Тръмп, че християните в страната са подложени на екзистенциална заплаха. "Нигерия е богобоязлива държава, която уважава вярата, толерантността, многообразието и приобщаването – в съответствие с основания на правила международен ред", заяви МВнР на Нигерия.