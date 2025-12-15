Медия без
Европа прие гаранции за сигурността на Украйна

Днес, 07:48
BGNES/EPA

Европейският съюз е готов да поеме правни задължения за защита на Украйна в бъдеще. Това се казва в изявление, разпространено от 10 европейски лидери, както и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след преговорите в Берлин. В изявлението се говори за "законово залегнало задължение в съответствие с националните процедури за предприемане на мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдещо въоръжено нападение". В изявлението се пояснява, че гаранциите за Киев включват:

◾️Постоянна военна подкрепа за Украйна. Броят на въоръжените сили на Украйна се запазва на ниво 800 000 души в мирно време, за да се възпрепятства евентуална агресия и да се защити територията.

◾️Многонационални сили на Украйна под ръководството на Европа: те се формират в рамките на „коалиция на желаещите“ с подкрепата на САЩ – за възстановяване на ВСУ, защита на въздушното пространство и сигурността по море, с възможни действия вътре в Украйна

◾️Механизъм за контрол на прекратяването на огъня: мониторинг под ръководството на САЩ с международно участие – за ранно предупреждение за атаки, фиксиране на нарушения и реагиране на тях

◾️Юридически задължителни гаранции за сигурност: в случай на нападение – задължение да се реагира с военни, разузнавателни, икономически и дипломатически мерки

◾️Финансиране на възстановяването, търговски споразумения и компенсация на щетите от страна на Русия. Руските активи в ЕС остават замразени

◾️Подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС. 

САЩ предлагат гаранции за сигурност на Украйна в опит да "излязат от задънената улица" в мирните преговори, пише WSJ.  Според източниците на вестника, САЩ са обещали да защитят Украйна от всякакви възможни бъдещи атаки от страна на Русия, предлагайки да подкрепят европейските гаранции за сигурност и да привлекат подкрепата на Сената за обещаната от Вашингтон роля, която все още не е публично изложена подробно.

"Що се отнася до гаранциите за сигурност, ние работим върху това с Европа", каза Тръмп, малко след като спомена, че е говорил наскоро с руския президент Владимир Путин.

Стана ясно, че във Флорида се събира работна група, която ще "разглежда карти", т.е. ще дискутира въпроса за териториите. "Нито де юре, нито де факто ще признаем Донбас за руски", отговори Володимир Зеленски.

