Русия и Украйна си размениха тежки удари

Експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога, предадоха световните агенции. Руските удари предизвикаха пожари в поне две жилищни сгради. По предварителни данни в Святошински район са загинали най-малко четирима и са били ранени трима души, заяви Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на столицата. Ударите са започнали към 1 часа през нощта, а в 5 часа сутринта е имало нова вълна - от дронове и ракети. Тежко пострадала е висока жилищна сграда на източния бряг на река Днепър. Руските удари в Киев са били насочени основно срещу ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, в резултат на което в столицата има нови проблеми с електроснабдяването. Руски удари имаше в Харков, както и в други градове на Украйна.

В същото време трима души бяха убити, а 10 - ранени тази нощ при украинска атака срещу руската Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар. За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, предаде Ройтерс. Въоръжените сили на Украйна извършиха през изминалата нощ масирана атака срещу южните райони на Русия. Най-мощните удари бяха нанесени върху Новоросийск и Таганрог, посочва ТАСС, цитирайки властите. По данни на министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта общо 249 дрона над руските области, над Черно и Азовско море, 116 от тях - над Черно море. Над Краснодарския край са прехванати и унищожени 76 дрона, 23 над Република Крим, 16 над Ростовска област, 7 над Брянска, по 4 над Курска област и над акваторията на Азовско море, 2 над Белгородска област и един над Липецка област, уточни министерството