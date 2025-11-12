Румъния арестува ексдепутат за трафик на оръжие и замеси българин

Властите в Румъния арестуваха бившият сенатор Мариус Овидиу Исайла за предполагаем опит да предложи подкуп от един милион евро на министъра на отбраната на страната, за да улесни сделка за оръжие, която може да бъде финансирана измамно от програма на Европейския съюз, предава БГНЕС. Румънските медии съобщават за случая, като цитират коментар на румънския военен министър и замесват в случая и български бизнесмен.

Сделката е била сложна: закупуване на гранати руско производство в Казахстан, вносът им в Румъния, ремонтирането им и преопаковането им като румънски гранати, а след това продажбата им на Украйна чрез посредник в България.

Идеята е била да се създаде схема за бъдещи сделки, които биха могли да получават средства от програмата на ЕС „Rearm Europe“, стартирана през март в подкрепа на производството на оръжие в 27-те държави-членки. Гранатите руско производство се използват широко в Украйна, но не се произвеждат в страните от ЕС.

Румънската служба на Радио „Свободна Европа“ е цитирана да разговаря с двама ключови хора по случая. Единият описа, че е бил потърсен от бившия сенатор Мариус Овидиу Исайла, а другият - от български бизнесмен Роман Ангелов.

В началото на октомври Ангелов е ръководил делегация, която се е свързала с директора на "Ромтехника", компания за търговия с оръжие, представляваща румънското Министерство на отбраната, с цел да използва контактите си в Казахстан.

„Те ми предложиха сделка“, каза шефът на "Ромтехника" Разван Минку. „Щяхме да вземем боеприпасите от Казахстан и да им ги препродадем“, продължи той. Но Минку каза, че офертата изглеждала „подозрителна“ и че е отхвърлил предложенията.

Според доклад на румънските прокурори, Исайла се е свързал с посредник, за да се опита да подкупи министъра на отбраната Йонут Мостяну, за да улесни сделката.

РСЕ разговаря с посредника, политика Октавиан Берчан, който се е превърнал в разобличител и е направил 17 тайни записа за правоохранителните органи по време на срещите си с Исайла. „Това е група, която иска да внесе руски боеприпаси в Румъния, които след това да изнесе за България, а оттам за Украйна. Всички (купени) с пари на Европейския съюз“, казва той.

„Предложиха ми 10 млн. евро, за да бъда част от тази група. Това е методът, те предлагат впечатляващи суми на политиците, за да ги спечелят“, продължава Берчан.

Изявленията на Исайла в записите, направени от Берчан, публикувани от румънския портал Gandul на 10 ноември, предполагат, че е работил с други - често говорейки за „нас“ и намеквайки за големи суми пари и политическо влияние.

В един момент той е цитиран да казва: „Аз съм този, който отваря вратите! И аз отварям вратите за вас: НАТО, посолството на САЩ, Германия.“

Исайла също така предполага, че подобна схема вече е била осъществена в Албания, превръщайки замесените в „милиардери за една нощ“. Министерството на отбраната на Албания и агенцията за борба с корупцията не отговориха веднага на запитванията на РСЕ.

Министърът на отбраната Мостяну публикува в социалните медии, че „едно лице се е опитало да купи влиянието ми с един милион евро, за да улесни сключването на договор с "Ромтехника". Категорично отказах всякаква среща с това лице“.

Докато Исайла е бил задържан в ареста за 30 дни, местонахождението на българския бизнесмен Роман Ангелов остава неизвестно, твърдят румънските медии. Той е едноличен собственик на дружество, което миналата година получи международен лиценз за търговия с оръжие.

"Свободна Европа" твърди, че е изпратила въпроси до Роман Ангелов, но до момента не е получила отговори. "Попитахме го дали може да потвърди за срещи с "Ромтехника", проведена в началото на октомври, каква е била офертата, дали фирмата е получила отговор за предложението си, дали познава Мариус Исайла и дали изобщо е запознат с разследването, което тече в Румъния, с което е свързан", посочва българската служба на РСЕ.