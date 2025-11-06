Медия без
Чехия свали знамето на Украйна от сградата на парламента

Днес, 06:00
Лидерите на трипартийната коалиция в Чехия, която пое властта в Чехия
Томио Окамура, новият шеф на парламента в Чехия, разпореди да се свали знамето на Украйна от покрива на сградата. На практика с този символичен жест Чехия се присъедини към Унгария и Словакия, които трайно демонстрират по-сдържана или критична позиция спрямо продължаването на пълната военна и политическа подкрепа за Киев.

Лидерът на чешката крайнодясна партия „Свобода и пряка демокрация“ Томио Окамура беше избран във вторник за председател на чешкия парламент. Това се случва за първи път в централноевропейската държава. Окамура ще бъде съден заради предизборен афиш, който обрисува чернокож с окървавен нож и на който имаше надпис, гласящ, че „внесените отвън хирурзи не решават пропуските в здравния сектор“ на Чехия. Окамура нарече украинците „нацисти“ и поиска Прага да спре военната помощ за Украйна. Партията се отказа от искането си за референдум за излизане от ЕС.

Ден по-рано бе подписано коалиционно споразумение между победителя на изборите - партията на милиардера и бивш чешки премиер Андрей Бабиш „Действие на недоволните граждани“, СПД на Окамура и дясната партия  „Автомобилистите“. Съгласно коалиционната сделка третото по важност държавно място е за лидера на крайната десница. Трите партии имат 108 места в 200-членния чешки парламент. 


 

