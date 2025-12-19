Европа дава 90 млрд. евро на Украйна

Лидерите на Европейския съюз решиха да предоставят голям безлихвен заем на Украйна, за да покрият нейните военни и икономически нужди за следващите две години, след като не успяха да постигнат съгласие за използването на замразени руски активи, съобщиха дипломати в ранните часове на петък.

„Имаме сделка. Решението за предоставяне на 90 млрд. евро подкрепа за Украйна за периода 2026-27 г. е одобрено. Поехме ангажимент и го изпълнихме“, заяви в социалните мрежи председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Тъй като публичните финанси в целия ЕС вече са под натиск от високите нива на дълга, Европейската комисия предложи използването на замразени активи на руската централна банка за обезпечаване на огромен заем за Киев, като втори вариант беше съвместното вземане на заем срещу бюджета на ЕС. Беше одобрен вторият вариант. Проектотекст на заключенията от срещата на върха, видян от Ройтерс, гласи, че финансирането ще дойде от заем на капиталовите пазари, обезпечен срещу бюджета на ЕС.

Сделката няма да засегне финансовите задължения на Унгария, Словакия и Чехия, които не пожелаха да участват във финансирането на Украйна, се казва в текста. Приятелски настроената към Москва Унгария по-рано заяви, че ще се противопостави на сделката, точно както се противопостави и на използването на руски активи.

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, че лидерите на ЕС са избегнали „хаос и разделение“ с решението си да предоставят на Украйна заем, вместо да използват замразените активи. „Останахме единни“, каза Де Вевер след среднощните преговори. Основната трудност при използването на руските пари беше предоставянето на Белгия – където се съхраняват 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро руски активи в Европа – на достатъчни гаранции срещу финансови и правни рискове от евентуални руски действия.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Украйна ще трябва да изплати заема само ако Русия плати репарации за войната, и че ЕС си запазва правото да използва руските активи, блокирани в ЕС, за изплащане, ако Русия не плати обезщетение. Мерц силно настояваше за плана със замразените активи, но въпреки това заяви, че окончателното решение за заема „изпраща ясен сигнал“ на руския президент Владимир Путин.

ЕС изчислява, че Украйна се нуждае от допълнителни 135 млрд. евро, за да остане платежоспособна през следващите две години.

В началото на срещата на върха в четвъртък президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред лидерите на ЕС, че използването на руските активи е правилният начин на действие. „Руските активи трябва да се използват за защита срещу руската агресия и за възстановяване на разрушеното от руските атаки. Това е морално. Това е справедливо. Това е законно“, каза Зеленски.

Решението за сделка за финансиране на Украйна бе представено от полския министър-председател Доналд Туск като избор между „пари днес или кръв утре“, на фона на съпротивата на Белгия срещу заем, обезпечен с замразените активи на Русия.