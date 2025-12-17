Сръбски оръжеен бос почина загадъчно в Москва

Радомир Куртич, представител на сръбската държавна отбранителна компания "Югоимпорт-СДПР", почина при неясни обстоятелства в Москва. Това съобщиха сръбски медии, включително RTS и Blitz, позовавайки се на свои източници. Куртич е починал на 17 ноември, но съобщения за смъртта му се появиха едва сега.

Според медиите сръбските разузнавателни агенции са изпратили доклад до Вучич относно „подозрителната смърт“ на Радомир Куртич. Твърди се, че той е починал внезапно на московска улица. Официалната причина за смъртта е неизвестна.

Представители на "Югоимпорт" са посетили Москва след смъртта на Куртич и са открили, че от офиса на компанията липсват голям брой документи, включително компютърни твърди дискове, пише Blitz.

На среща с представители на службите за сигурност и „Югоимпорт“ сръбският президент Александър Вучич е заявил: "Не трябва да обвиняваме никого, докато не разполагаме с солидни доказателства, но настояваме да получим цялата необходима информация от представители на руското правителство и разузнавателните служби“.

Руските медии все още не са съобщили за смъртта на Куртич, както и няма отговор от държавните агенции.

„Югоимпорт-СДПР“ търгува с оръжие, отбранителна техника и технологии. Изданието на RTS я нарича най-голямата отбранителна компания в региона.

Вечерта на 16 декември Александър Вучич официално потвърди, че очаква отговор от руските разузнавателни служби относно смъртта на Радомир Куртич, добавяйки, че ще се бори да разкрие истината, но не желае да спекулира по въпроса.

„Знам, че твърди дискове и други предмети липсват, но това не е задължително да е свързано с някакво конкретно събитие. Досега не сме чули нищо от съдебни експерти. Това засяга наш гражданин. Но не мога да разпространявам подозрения и конспиративни теории“, заяви Вучич.