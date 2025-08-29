Медия без
United Group потвърди за скандален разговор за сръбската N1

Компанията обаче отрича да цели овладяването на опозиционната телевизия

Днес, 11:58
N1 не следва проправителствената линия, когато отразява протестите срещу сръбския лидер Александър Вучич. На снимката: Служители на полицията за борба с безредиците заемат позиция по време на антиправителствен протест в Белград, 15 август 2025 г.
БГНЕС/ЕПА
United Group призна, че изтеклия скандален разговор между нейния главен изпълнителен директор Стан Милър и главния изпълнителен директор на Телеком Сърбия Владимир Лучич, е истински. Компанията обаче твърди, че той е непълен и не отразява изцяло контекста на събитията.

Аудиозаписът от разговора между двамата беше разпространен от сръбската разследваща журналистическа мрежа "Крик". Лучич се счита за много близък сътрудник на президента Александър Вучич. В България United Group е собственик на Виваком, Нова телевизия, Булсатком, радиостанциите "Витоша", "Веселина", "Меджик ФМ", "Меджик ТВ" и вестниците "Телеграф" и "Мач Телеграф".

Във въпросния разговор Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена една от ключовите фигури в United Media - Александра Суботич. Тя ръководи телевизия N1, Nova S, както и новинарските издания "Данас" и "Радар". Милър обяснява на Лучич, че преди да смени Суботич, първо трябва да отслаби компанията, която ръководи. "Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия", казва той.

"Разбирам, че президентът ви се обади и е много разстроен, и мога да го разбера, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефективно", казва буквално Стан Милър на Лучич в разговор, проведен в средата на този месец.

В позиция по повод публикуването на аудиозаписа, цитирана от "Офнюз", компанията потвърждава за състоял се бизнес разговор между двамата, но отрича да е оказван натиск за уволнението на шефката на влиятелната сръбска телевизия N1. По-рано тази година United Group продаде свои активи на Телеком Сърбия. Затова има и регулярна комуникация между компаниите. United Group отбелязва, че изнесеният в публичното пространство запис е непълен и не отразява целия разговор и контекста на тези обсъждания.

"В нито един момент Телеком Сърбия, нито която и да е друга организация или лице, са упражнявали или са правили опити да упражнят натиск върху United Group във връзка с професионалните задължения на Александра Суботич. United Group не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер", се казва още в позицията. Суботич не е член на редакционния екип на нито една новинарска структура на United Group, нито някога е била част от редакционния екип, пишат още от компанията и подчертават, че г-жа Суботич работи в управленския екип на United Group и остава на своята позиция. United Group категорично отхвърля всякакви твърдения, че се стреми да подкопае независимостта на своите новинарски структури и осъжда "незаконното записване на частни разговори".

Милър пое управлението на United Group преди два месеца. В записа се чува как Лучич съобщава на Милър, че сръбският президент Александър Вучич вече е обсъдил уволнението на Суботич с човека, който е над него в корпоративната йерархия - Никос Статопулос, президентът на BC Partners, инвестиционният фонд, който е мажоритарен собственик на United Group.

Вучич е изправен пред масови протести вече девет месеца - заради корупция и авторитаризъм. Демонстрантите често се сблъскват с жандармерия и агресивни проправителствени групи.

Повечето сръбски медии отразяват събитията според правителствения наратив, представяйки протестиращите - включително студенти и журналисти, като "терористи", опитващи се да дестабилизират страната. United Media обаче нарушава този модел, а N1 излъчва протестите на живо, разследва корупцията и дава трибуна на опозицията.

Междувременно беше сменен директорът на United Group в Сърбия. Назначаването на Владица Тинтор предизвика остри реакции в публичното пространство. Макар формално да не е свързано с United Media, решението предизвика тревога сред опозицията и подхрани спекулации за политическа намеса в и без това нестабилната медийна среда на страната.

