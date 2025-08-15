Протестиращите в Сърбия рушат партийни централи

42 полицаи са ранени по време на безредиците в Сърбия, 37 души са задържани, сблъсъците продължават, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич малко след полунощ. Министерство на правосъдието на Сърбия нарече протестите "удар по конституционния строй". Президентът Вучич пък обвини участниците в протеста в Нови Сад в опит да запалят живи хората, намиращи се в офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия. Той заяви това в интервю за Informer TV

Протестите бяха най-бурни отново в Нови Сад и Белград.

Демонстрации се проведоха в повече от 30 града и общини, включително в три отделни места в Белград.

В Нови Сад граждани се събраха пред сградата на Агенцията за сигурност и разузнаване. След това част от демонстрантите се преместиха пред офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) и започнаха да ги атакуват. Първо счупиха прозорците, а след това хвърляха в офисите яйца, червена и бяла боя и камъни. Пред офиса не е имало нито членове на партията, нито полиция.

Полицията реагира за първи път, след като гражданите в Нови Сад се насочиха към втори офис на управляващите - на улица "Косовска", като използваха сълзотворен газ срещу тълпата.

На улица "Княз Милош" в центъра на Белград граждани се събраха също близо до офис на управляващата Сръбска прогресивна партия, където обаче активисти на СПП стояха на пост - група мъже, облечени в черно и държащи дървени бухалки бранеха централата. Между тях и протестиращите граждани бе разположен кордон от жандармерия.

Протестиращи и партийци са стреляли с пиротехника над кордона на жандармерията, хвърляли факли, пластмасови бутилки и камъни.

Полицията многократно е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне гражданите.

"Депутатът от партията на свободата и справедливостта Педя Митрович беше ударен по главата от бандити от Сръбската прогресивна партия. Бил е ударен по главата с пръчка и няколко пъти по тялото. Той е на път към болницата", пише в съобщението на организацията.

В Лесковац полицията блокира достъпа до офисите на СПП, където се бяха събрали демонстрантите. Протестиращите скандираха "Ръцете ви са окървавени", "Свикайте избори", "Кого защитавате?" и "Арестувайте Вучич”.

В град Ниш гражданите се събраха пред сградата на градския съвет, където хвърляха яйца по разположения пред тях кордон на жандармерията. Протестиращите скандираха "Арестувайте Вучич", "Свалете щитовете" и "За това ли сте обучени?”

Няколкостотин души протестираха и в Горни Милановац, където полицейски кордон им попречи да се доближат до офисите на СПП. Активисти на партията стояха пред офисите със сръбски знамена, докато от говорители се изпълняваше националния химн. Демонстрантите пък озвучаваха протеста си със свирки, рогове и барабани.

Протести се проведоха и в Крагуевац, Смедерево, Върбас, Сабац, Аранджеловац, Кралево, Крушевац, Чачак и много други места.