ПП-ДБ свикват нов протест тази вечер

Повод е четвъртият опит да се прокара бюджетът

Днес, 07:39
За четвърти път ПП-ДБ свиква протест в Триъгълника на властта.
Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, потвърдиха за БТА оттам.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Вероятно именно призивът за протест спря коалицията да гласува редовните бюджети във вчерашния хаотичен ден в пленарната зала. Мнозинството първо гласува в дневния ред да влязат едновременно взаимно изключващите се проекти за редовен бюджет и удължителен закон, а след като ПП-ДБ почнаха да призовават за протест, отхвърлиха редовните бюджети от дневния ред и гласуваха на първо и на второ четене удължителния закон.

 

"Правосъдие за всеки" също свикват традиционния си протест с мото „СарафOFF“. Този протест се събира в 18:00 часа пред Съдебната палата, след което, около 19:00 часа, ще се присъедини към протестиращите пред парламента.

 

