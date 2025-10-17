Медия без
Извънредно положение беше обявено в Перу заради масови протести

Демонстрациите, водени от активисти от Поколението Z, започнаха преди месец

Днес, 08:23
Продължаващото насилие на организираната престъпност доведе до масови протести в Перу.
Новото правителство на Перу съобщи, че ще обяви извънредно положение в столицата Лима в отговор на продължаващите безредици, при които загина един човек и около 100 души бяха ранени, повечето - полицейски служители, предава БНР.

Демонстрациите прераснаха в улични сблъсъци близо до сградата на Конгреса в столицата.

"Ще обявим извънредно положение поне в столична област Лима", каза премиерът Ернесто Алварес след заседание на ръководството на страната.

По-рано новият президент на Перу Хосе Хери отказа да се оттегли след смъртта на протестиращ по време на масова демонстрация с искане да подаде оставка.

"Моята отговорност е да поддържам стабилността в страната", каза Хери, който предупреди парламента, че ще поиска правомощия за борба с престъпността.

Хери е седмият президент за по-малко от десетилетие. Той положи клетва преди седмица, след като парламентът отстрани от власт Дин Болуарте. Преди нея по същата процедура бяха свалени други двама държавни глави.

Протестите, водени от активисти от Поколението Z, започнаха преди месец с искане за по-добри заплати и пенсии и прераснаха в масови демонстрации срещу властта. 

