ПП заплаши прокуратурата с нахлуване

ПП-ДБ проведе и тази вечер протест във Варна, като ораторите основно бяха от ПП. Подобно на вторник, демонстрацията не бе многобройна. Новото е, че реториката доста заприлича на тази на "Възраждане". На няколко пъти се намекваше или говореше открито за гражданско неподчинение, неспазване на законите, ако насреща властта също ги нарушава.

Най-ярко това пролича от думите на лидера Асен Василев. Повод бе прокурорското протакане на исканията за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев (бави се и искането за Никола Барбутов). Пред множеството Василев каза, че бавенето формално е поради ненамирането на документи; реално - да се изчака удобен за обвинителите съдебен състав. Имайки предвид прокуратурата и антикорупционната комисия, той каза: "Правят ни на луди. Две седмици едните не можели да си говорят с другите, затова мярката не се гледа. А в закона пише незабавно. Две седмици някак не ми се струва много незабавно. Е, няма да стане така! Ако до утре не са намерили документите и тръгнали към съда, другата седмица ние ще отидем лично в КПК, лично в прокуратурата и ще им помогнем да намерят къде са документите. Ако се опитат да ни кажат че това е противоказононо, нека се опитат да ни спрат! Търпението си има граници, тези граници току-що бяха прекрачени!". На финала Василев повтори: "Времето за разходки свърши. От следващата седмица почваме да не спазваме закона, ако те не го спазват".

Бившият депутат и местен активист на ПП Антон Тончев също натърти: "Това е последният мирен протест, следващия път няма да търпим!".

Във Варна бяха още Николай Денков и Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". "Другия път ще бъдем пак тук, но аз очаквам да видя 2-3 хиляди души, които да изригнат своя гняв докрай!", каза Величков.

Вчера "Да, България", част от ДБ и ПП-ДБ, обяви план срещу "завладяната държава", включващ "постоянна протестна готовност". Успоредно стана видно, че планът се споделя от цялата коалиция - заканите тази вечер най-вероятно са част от предвиждана протестна ескалация.