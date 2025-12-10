До прасето-касичка на Ларгото се появи и диван. ПП съобщи, че това е "Диван диван, който символизира Слави Трифонов. Ако той подкрепи утре вота на недоверие, правителството ще падне".

Няколко протеста ще се проведат днес в София, а МВР обяви засилени мерки за охрана.

"Продължаваме промяната-Демократична България" организира нов протест от 18.00 часа в "Триъгълника на властта" - площада между Министерски съвет, Народното събрание и Президентството. След първоначалното недоволство срещу държавния бюджет, искането вече прерасна в оставка на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН и подкрепяно от ДПС-Ново начало.

Студентски шествия ще се влеят в протеста. Те са организирани от новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В следобедните часове студентите се събират пред Софийския университет и НАТФИЗ, откъдето ще тръгнат към Триъгълника на властта. Очакват се демонстрации и в други градове на страната.

"Възраждане" също се включва в протеста, като техните симратизанти се събират час преди началото пред БНБ. В партийните профили има призиви да се носят само български знамена и хората да са без партийни атрибути. "Получаваме информация от депутат от "Възраждане", че с 6 автобуса ще дойдат техни симпатизанти, включително и депутати, които ще се разположат на стълбите пред БНБ", съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. По сходен начин участват в протестите и от "Величие".

За протести срещу правителството се стягат и граждани в редица български градове, както и наши сънародници в чужбина.

Междувременно на площад "Независимост" пред сградата на Народното събрание се появи нов символ на протеста - диван. Той е редом до розовото прасе касичка на мафията, което бе поставено от ПП-ДБ по време на първия протест от 26 ноември.

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", написаха във Фейсбук от "Продължаваме промяната".

Полицията със засилени мерки за охрана

Заради протестите СДВР ще разположи 19 контролно-пропускателни пункта. "Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора на протеста от 18 часа. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори", обясни инспектор Иван Георгиев, цитиран от БТА.

Ден преди протеста СДВР проведе и акция в София, свързана със схема за провокатори от протестите в Триъгълника на властта. Проверени са 10 финансови къщи, в които са установени 43-ма служители. 34 от тях са криминално проявени лица. Според СДВР финансовите къщи превръщат длъжници, наркозависими и хазартнозависими в платени провокатори.

И КНСБ влиза в протестите заради здравния бюджет

Доста широк фронт се отваря на управляващата коалиция и от работещите в системата на здравеопазването. Тук напрежението се породи от неизпълнените обещания за увеличение на заплатите на младите специализанти и специалистите по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Тяхната асоциация обяви от днес начало на протести, като призова всички членове, които не са на работа, да излязат пред лечебните заведения между 11:00 и 12:00 ч., а останалите да носят протестни лентички на работното си място. Към този протест още вчера се присъедини и Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи.

Снощи в последния момент МФ намери вариант да отклони 100 млн. евро от оперативните програми на ЕС в опит да потуши недоволството, но това не помогна на властта, напротив - за пръв път към протестите се присъединява и един от националните синдикати. КНСБ излезе тази сутрин с изявление, че конфедерацията и Федерацията на синдикатите в здравеопазването ще се включат в обявената протестна акция на медицинските сестри в цялата страна. КНСБ подкрепя справедливите искания на всички медицински специалисти за достойни възнаграждения, обявиха от синдиката.