Сезонът на протестите започна рехаво от Варна

Защитата на Благомир Коцев и Никола Барбутов сигнализира за протакане на мерките им

02 Септ. 2025Обновена
Пространството пред ораторите тази вечер във Варна така и не се напълни.
диян иванов
Пространството пред ораторите тази вечер във Варна така и не се напълни.

Есенният сезон на антиправителствените протести бе открит тази вечер с демонстрация във Варна. Както и през юли събралите се хора защитиха арестувания кмет Благомир Коцев и двамата съветници (всичките от ПП), но това бе най-слабо посетената проява от досегашните пред общината. Пространството непосредствено пред ораторите така и не се напълни, присъстваха не повече от 700 - 800 души. После те организираха и шествие. Общо взето, това бе протест изцяло на ПП-ДБ - партийните симпатизанти аплодираха водещи лица от формацията, сред които Кирил Петков, Стоян Михалев, Михаил Камбарев, заместващият кмет Павел Попов и др.

Ораторите акцентираха върху метаморфозата на ГЕРБ в "Ново начало", страха на Бойко Борисов да не свърши по-зле от Ахмед Доган, избирателното правосъдие; свободата за Паскал и други актуални герои от новините - на фона на продължителното задържане на Коцев и на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов (също от ПП). В края по призив на Петков всички направиха с ръце "сърце за Благо". Петков заръча другия път всеки да доведе поне двама души, "за да почнат да се пълнят площадите".

Утрешният протест е в София, в четвъртък - отново във Варна. На 13 септември в столицата и "Възраждане" стяга демонстрация.

 

НА ПОЛЕТО НА ТЕМИДА

Адвокатът на Никола Барбутов и Благомир Коцев Ина Лулчева сигнализира за прокурорско протакане на исканията за промяна на мерките им за неотклонение. Тя направи това пред журналисти на излизане от Националната следствена служба (НСлС), след като прокуратурата повдигна две нови обвинения на Барбутов.

Обвиненията са за това, че Барбутов, в съучастие с другия обвиняем Петър Рафаилов, е предложил на кметовете на районите "Люлин" Георги Тодоров и "Младост" Ивайло Кукурин да им помогне при изготвяне на документи за обществена поръчка с определени фирми за по-благоприятни условия, обясни адвокат Лулчева. Тя подчерта, че няма данни да са изготвени документите и дали условията са били благоприятни или не.

Второто обвинение е за това, че е превишил властта си заедно с Рафаилов, като е предложил експертите, които да помогнат на районните кметове, каза Лулчева.

Тя предположи, че този ход на прокуратурата е свързана молбата на Барбутов да бъде пуснат от ареста. Молбата е от 25 август, но все още не е внесена в Софийския градски съд.

"Нищо ново няма, тези факти за това дали са изпращани експерти - не са изпращани. Кой кого е подпомагал е ясно от юни, така че се касае до един рецидив, до един пълен произвол и демонстриране на всепозволеност, заяви Лулчева, цитирана от БНР.

"Това е превишаване на власт между впрочем, не това, което е обвинението, а ето това е превишаване на власт. Юристите правят прогноза на базата на закона, а не на беззаконието", коментира адвокатът.

Ина Лулчева допълни, че по същия начин държавното обвинение бави и на Коцев молбата за по-лека мярка за неотклонение. Тя е депозирана в Софийската градска прокуратура миналия петък и все още не  внесена в съда.

Красноречив плакат на варненския протест.
диян иванов Красноречив плакат на варненския протест.
Демонстрантите събираха подписи за свободата на Коцев.
диян иванов Демонстрантите събираха подписи за свободата на Коцев.
