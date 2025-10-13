Медия без
Руска подводница изплува край Франция

Френска фрегата от военно-морските сили на НАТО наблюдава движението й

Днес, 14:03
Туитър на ВМС на НАТО
Руска подводница изплува край френското крайбрежие заради авария

Край френското крайбрежие изплува руската подводница Б-261 "Новороссийск" (която е носител на ракети "Калибър"). Причината е сериозна авария, пишат френските медии.

От командването на военно-морските сили на НАТО коментираха, че ситуацията е под контрол и са готови за защита при нужда. Към мястото е изпратена френска фрегата, която ще реагира при промяна.

Проблемите на подводницата, която е на бойно дежурство в Средиземно море, започват на 27 септември край бреговете на Бретан, съобщи Телеграм каналът ВЧК-ОГПУ. Според него заради повреда в горивната система горивото влиза директно в трюма. На борда на подводницата няма резервни части или специалисти, които да могат да отстранят проблема. Екипажът не е обучен за подобно нещо.

Заради сериозната авария са се появили и други проблеми - натрупаното в трюма гориво е взривоопасно и според източник на ВЧК-ОГПУ екипажът няма друг изход, освен да започне да "изпомпва горивото от трюма директно в морето".

Руският флот обаче отрича да има авария. Те твърдят, че според международните правила преминаването на подводници през Ла Манша се осъществява изключително в надводно положение.

"Новороссийск" е част от проекта 636.3 "Варшавянка" влиза в състава на 4-та отделна бригада от подводници на Черноморския флот на Русия. Тя е пусната на вода през 2013 г., а от 2014 г. е включена в бойния състав на ВМФ на Русия.

Това не е първият проблем на Черноморския флот през последните месеци. ВЧК-ОГПУ твърди, че в началото на август в Крим малкият ракетен кораб "Вышний Волочек" от 41-а бригада на ракетните кораби и катери се врязва в танкер. Засекретеното произшествие е станало на 7 август 2025 г. Корабът се е намирал по "бойни задачи" в Азовско море, когато се блъска в танкера и получава сериозни щети. В документите обаче е написано, че корабът е аварирал в резултат на атака на украински дрон, но това няма да повлияе на боеготовността му. Снимките обаче показват съвсем различна картина.

