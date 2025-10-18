Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ взривиха подводница на наркопласьори

Днес, 07:15
Моментът на американския удар срещу подводницата.
Моментът на американския удар срещу подводницата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни са унищожили малка подводница на наркокартели, която се е насочвала към САЩ.
Двама от четиримата на борда загинали, а оцелелите ще бъдат върнати в родните им страни — Еквадор и Колумбия, написа Тръмп. Двамата оцелели от атаката са били спасени от американски военен хеликоптер и след това са били транспортирани на американски военен кораб в Карибите, съобщиха неназовани военни представители пред американските медии.

Малко след това президентът на Колумбия Густаво Петро обяви, че сънародникът му, оцелял след американския удар срещу подводницата, се е завърнал в Колумбия. "Приветствахме колумбиеца, арестуван в наркоподводницата. Радваме се, че е жив и ще бъде съден според закона", заяви колумбийският държавен глава в "Екс".

"Ние атакувахме подводница и това беше подводница, пренасяща наркотици, построена специално за транспортиране на огромни количества наркотици", каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. "Това не беше невинна група хора. Не познавам много хора, които имат подводници, а това беше атака срещу заредена с наркотици подводница." Държавният секретар на САЩ Марко Рубио добави, че атаките са насочени към "нарко-терористи".

Посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада се оплака, че САЩ са убили двама рибари и призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси. "Има убиец, който дебне Карибите", каза Монкада по време на реч в ООН. "Хора от различни страни ... страдат от последиците от тези кланета." Американските атаки срещу съдове в региона засега доведеха до 27 жертви. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Колумбия, САЩ, подводница

Още новини по темата

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

Руска подводница изплува край Франция
13 Окт. 2025

16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ
12 Окт. 2025

Тръмп налага още 100% мито на Китай
11 Окт. 2025

САЩ са на часове от спиране на работата на правителството
30 Септ. 2025

САЩ въвеждат входна такса за зелена карта и оскъпяват туристическите визи
17 Септ. 2025

САЩ се зарекоха да бранят "всяка педя от територията на НАТО"
13 Септ. 2025

Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ
10 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
02 Септ. 2025

МВР и САЩ хвърлят тайни спецгрупи срещу прането на пари в България
29 Авг. 2025

САЩ върнаха десетки руснаци в Москва
29 Авг. 2025

"Български пощи" спират временно колетите за САЩ
25 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар