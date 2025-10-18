САЩ взривиха подводница на наркопласьори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни са унищожили малка подводница на наркокартели, която се е насочвала към САЩ.

Двама от четиримата на борда загинали, а оцелелите ще бъдат върнати в родните им страни — Еквадор и Колумбия, написа Тръмп. Двамата оцелели от атаката са били спасени от американски военен хеликоптер и след това са били транспортирани на американски военен кораб в Карибите, съобщиха неназовани военни представители пред американските медии.

Малко след това президентът на Колумбия Густаво Петро обяви, че сънародникът му, оцелял след американския удар срещу подводницата, се е завърнал в Колумбия. "Приветствахме колумбиеца, арестуван в наркоподводницата. Радваме се, че е жив и ще бъде съден според закона", заяви колумбийският държавен глава в "Екс".

"Ние атакувахме подводница и това беше подводница, пренасяща наркотици, построена специално за транспортиране на огромни количества наркотици", каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. "Това не беше невинна група хора. Не познавам много хора, които имат подводници, а това беше атака срещу заредена с наркотици подводница." Държавният секретар на САЩ Марко Рубио добави, че атаките са насочени към "нарко-терористи".

Посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада се оплака, че САЩ са убили двама рибари и призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси. "Има убиец, който дебне Карибите", каза Монкада по време на реч в ООН. "Хора от различни страни ... страдат от последиците от тези кланета." Американските атаки срещу съдове в региона засега доведеха до 27 жертви.