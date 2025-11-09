Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Колапсът на летищата в САЩ продължава

Само за ден са отменени 1500 полета и над 6000 забавени

Днес, 12:38
Самолет на Southwest Airlines се приближава към пистата на международното летище Сан Франциско (SFO), видян от Bayfront Park в Бърлингейм, Калифорния
EPA/BGNES
Самолет на Southwest Airlines се приближава към пистата на международното летище Сан Франциско (SFO), видян от Bayfront Park в Бърлингейм, Калифорния

Хиляди полети бяха забавени или отменени на 8 ноември в най-големите летища в САЩ поради недостиг на персонал, причинен от продължаващия правителствен шатдаун, съобщава Reuters.

По данни на агенцията в САЩ са били отменени около 1500 полета, а шест хиляди - забавени. Ден по-рано, на 7 ноември, в американските летища са били отменени 1025 полета и забавени седем хиляди.

За два дни забавянията засегнаха летища в 12 от най-големите градове на САЩ, включително Атланта, Нюарк, Сан Франциско, Чикаго и Ню Йорк, съобщиха от Федералната авиационна администрация (FAA). В Атланта-  едно от най-натоварените летища в страната - забавянията са били средно по 282 минути.

FAA е разпоредила на авиокомпаниите да намалят броя на ежедневните полети с 4% от 7 ноември в 40 големи летища заради проблеми с безопасността на въздушния трафик. До 11 ноември намалението трябва да достигне 6%, а до 14 ноември — 10%.

Заради спряната работа на правителството, която продължава рекордни 39 дни, около 13 хиляди диспечери и 50 хиляди служители по сигурността работят без заплащане, което доведе до увеличаване на отсъствията. Според FAA през последните дни между 20% и 40% от диспечерите не са се явявали на работа. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че може да поиска намаляване на авиопревозите с 20%, ако още повече диспечери спрат да ходят на работа.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун заяви на 8 ноември, че преговорите между републиканци и демократи за прекратяване на шатдауна изглеждат позитивни. Въпреки това страните все още не са постигнали споразумение. За днес - 9 ноември,  е насрочено поредното заседание по темата.

Американската икономика губи почти два милиарда долара седмично заради спрялата работа. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, хаос по летищата, авиокомпании

Още новини по темата

Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите
09 Ноем. 2025

САЩ може да намалят с 10% въздушния трафик от петък
06 Ноем. 2025

Катар заплаши да спре газовите доставки за ЕС

04 Ноем. 2025

САЩ обявиха търговското споразумение с Китай
02 Ноем. 2025

Недостигът на авиодиспечери доведе до хаос на най-големите летища в САЩ
01 Ноем. 2025

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
30 Окт. 2025

САЩ свалиха изненадващо всички санкции срещу Милорад Додик
29 Окт. 2025

САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО
29 Окт. 2025

Американският Сенат не успя да наложи лятното часово време
29 Окт. 2025

САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение
26 Окт. 2025

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Евросъдът: Домашните любимци в самолета са багаж
16 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ
12 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън