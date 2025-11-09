Колапсът на летищата в САЩ продължава

EPA/BGNES Самолет на Southwest Airlines се приближава към пистата на международното летище Сан Франциско (SFO), видян от Bayfront Park в Бърлингейм, Калифорния

Хиляди полети бяха забавени или отменени на 8 ноември в най-големите летища в САЩ поради недостиг на персонал, причинен от продължаващия правителствен шатдаун, съобщава Reuters.

По данни на агенцията в САЩ са били отменени около 1500 полета, а шест хиляди - забавени. Ден по-рано, на 7 ноември, в американските летища са били отменени 1025 полета и забавени седем хиляди.

За два дни забавянията засегнаха летища в 12 от най-големите градове на САЩ, включително Атланта, Нюарк, Сан Франциско, Чикаго и Ню Йорк, съобщиха от Федералната авиационна администрация (FAA). В Атланта- едно от най-натоварените летища в страната - забавянията са били средно по 282 минути.

FAA е разпоредила на авиокомпаниите да намалят броя на ежедневните полети с 4% от 7 ноември в 40 големи летища заради проблеми с безопасността на въздушния трафик. До 11 ноември намалението трябва да достигне 6%, а до 14 ноември — 10%.

Заради спряната работа на правителството, която продължава рекордни 39 дни, около 13 хиляди диспечери и 50 хиляди служители по сигурността работят без заплащане, което доведе до увеличаване на отсъствията. Според FAA през последните дни между 20% и 40% от диспечерите не са се явявали на работа. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че може да поиска намаляване на авиопревозите с 20%, ако още повече диспечери спрат да ходят на работа.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун заяви на 8 ноември, че преговорите между републиканци и демократи за прекратяване на шатдауна изглеждат позитивни. Въпреки това страните все още не са постигнали споразумение. За днес - 9 ноември, е насрочено поредното заседание по темата.

Американската икономика губи почти два милиарда долара седмично заради спрялата работа.