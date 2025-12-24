Медия без
Макрон критикува Вашингтон за натиск над Европа

Бивш еврокомисар получи забрана да влиза в САЩ

24 Дек. 2025Обновена
бившият еврокомисар Тиери Бретон.
ЕПА/БГНЕС
бившият еврокомисар Тиери Бретон.

Френският президент Еманюел Макрон осъди в социалната мрежа Х решението на американските власти да забранят влизането в САЩ на бившия еврокомисар по въпросите на вътрешния пазар и цифровите услуги на ЕС Тиери Бретон и още няколко европейци.

"Франция осъжда решенията на САЩ за ограничаване на [входните] визи за Тиери Бретон и четирима други европейски дейци“, написа Макрон. Според него това е "акт на заплашване и принуда“ по отношение на суверенитета на ЕС в цифровата сфера. Френският лидер подчерта, че цифровото регулиране на Европейския съюз, което Вашингтон критикува, е прието от Европейския парламент и Съвета на ЕС "в резултат на демократичен и суверенен процес“. Макрон отбеляза, че то гарантира "честна конкуренция между платформите“.

САЩ обявиха санкции срещу пет европейски видни фигури, свързани с налагането на строги регулации на американски технологични компании. На санкционираните, сред които е и бившият еврокомисар Тиери Бретон, се забранява достъп в страната, предадоха БТА и Франс прес.

Действията на тези хора са равносилни на цензура в ущърб на американските интереси, аргументира мярката вчера Държавният департамент на САЩ.

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки, на които се противопоставят", заяви в "Екс" американският държавен секретар Марко Рубио. "Администрацията на президента Тръмп повече няма да търпи тези нечувани актове на екстериториална цензура", добави той, цитиран от ДПА.

Рубио каза, че по тази причина Държавният департамент налага забрана за влизане в САЩ на водещи фигури на глобалния "цензурно-промишлен комплекс", като списъкът може да бъде разширен, "ако другите не променят курса".

Рубио и други американски официални представители многократно са критикували "онлайн цензурата" в Европа. Коментарите са в отговор на решение на Европейската комисия да глоби мрежата "Екс" на милиардера Илон Мъск със 120 милиона евро заради недостатъчна прозрачност.

Французинът Тиери Бретон е смятан за един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС - законодателство, което регулира онлайн платформите.

Сред засегнатите са управляващите директори на германската организация "ХейтЕйд" (HateAid), която води кампания срещу онлайн злоупотреби. Заместник държавният секретар на САЩ Сара Роджърс каза, че забраната се отнася за Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон. Фон Ходенберг през октомври получи германския Федерален орден за заслуги като признание за работата й срещу насилието в интернет. "ХейтЕйд" е основана през 2018 г. и се смята за първия национален консултантски център в Германия за хора, пострадали от онлайн злоупотреби.

Другите двама санкционирани са Имран Ахмед, основател на Центъра за противодействие на дигиталната омраза САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация. И двете организации работят за противодействие на речта на омразата и дезинформацията в интернет.

Първоначално Държавният департамент определи петимата само като "радикални активисти" и "превърнати в инструмент" неправителствени организации, насърчавали мерки за налагане на цензура от страна на чужди държави.

Ключови думи:

САЩ, Тиери Бретон

