САЩ ще запазят централната си роля в НАТО

Приоритети са отбраната на страната и възпирането на Китай, пише в редактираната Стратегия за национална отбрана

Днес, 07:20
Американската армия ще се съсредоточи върху създаването и разполагането на системи за борба с дронове и други съвеременни въздушни заплахи.
ЕПА/БГНЕС
САЩ ще останат ключов съюзник в НАТО и партньор на Европа, но ще поставят като приоритет отбраната на страната и възпирането на Китай. Това става ясно от нова редакция на Стратегията за национална отбрана на администрацията на президента Доналд Тръмп, публикувана късно снощи.

В документа, цитиран от ДПА и БТА, се посочва, че Вашингтон ще продължи да играе централна роля в НАТО, дори когато промени военното си присъствие в Европа. В него се посочва, че "въпреки че Европа остава важна, тя има по-малък и намаляващ дял като световна икономическа сила". Докато САЩ остават ангажирани в Европа, Вашингтон "трябва и ще направи приоритет защитата на родината и възпирането на Китай".

В Европа и други региони от съюзниците се очаква да поемат водеща роля срещу заплахите, които са по-сериозни за тях, отколкото за Вашингтон, с "критична, но по-ограничена подкрепа от САЩ". Вашингтон ще работи за това "да разшири трансатлантическото военно-промишлено сътрудничество и да премахне пречките" в търговията с оръжие между САЩ и Европа, с цел максималното увеличаване на "колективната способност за осигуряване на силите, необходими за постигане на отбранителните цели".

Стратегията с обем 34 страници – първата подобна от 2022 г. насам - отбелязва, че САЩ ще "защитават активно и безстрашно интересите на Америка в цялото Западно полукълбо".

В документа конкретно е посочен достъп до Панамския канал и Гренландия. Преди дни Тръмп заяви, че е постигнал "рамка за бъдещо споразумение" за арктическа сигурност с лидера на НАТО Марк Рюте, която би предложила на САЩ "пълен достъп" до арктическия остров - територия на съюзника в НАТО Дания.

Китай е разглеждан като утвърдена сила в Индо-тихоокеанския регион, която само трябва да бъде възпирана от доминация над САЩ или съюзниците му. Целта "не е да доминираме над Китай, нито да ги задушаваме или унижаваме", се отбелязва в стратегията и се добавя, че "не е необходима смяна на режима или друга борба" с него. "Президентът Тръмп иска стабилен мир, честна търговия и уважителни отношения с Китай", се посочва в документа.

Пентагонът предвижда "по-ограничена роля" и във възпирането на Северна Корея и прехвърляне на повече отговорност на Южна Корея.

САЩ ще се съсредоточат върху създаването и разполагането на системи за борба с дронове и други съвеременни въздушни заплахи. Особено внимание в нея е обърнато и на реализацията на противоракетния щит "Златен купол". Вашингтон възнамерява да извърши и мащабна модернизация на ядреното си въоръжение за обезпечаване на ефективното възпиране и управление на ескалациите в условията на променяща се глобална среда, се отбелязва в документа.

Стратегията за национална отбрана бе публикувана след публикуването на нова стратегия за национална сигурност в началото на декември, която беше широко възприета като разрив с традицията на тясно трансатлантическо сътрудничество. В този документ се казва, че предишните американски стратегии не са дали достатъчно тежест на основните национални интереси "и са поставили защитата на други страни на първо място за сметка на американското население". Новият подход, според тях, се ръководи от принципа "Америка на първо място".

