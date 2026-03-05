Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Напрежението между Мадрид и Вашингтон расте

Испания негодува и от германския канцлер Мерц

Днес, 10:37
Външният министър на Испания Албарес отрича правителството да се е разбрало със САЩ за военните бази
EPA/BGNES
Външният министър на Испания Албарес отрича правителството да се е разбрало със САЩ за военните бази

Говорителят на Белия дом Керълайн Левит обяви снощи, че правителството в Мадрид се е съгласило на военно сътрудничество с Вашингтон, но испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес категорично отрече информацията и каза, че няма представа какво е говорила Левит. Испанското правителство "категорично" отрича всякакво намерение да сътрудничи военно на САЩ във войната им срещу Иран и продължава да отказва да разреши на американски самолети да използват военни бази на своя територия, заяви испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, цитиран от Франс прес.

А министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обвини правителството в Мадрид, че е застрашило живота на американци с отказа си да сътрудничат за атаките срещу Иран.

Междувременно и поведението на германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом предизвика дипломатическа буря между Испания и Германия, предаде БНР. 

След заплахите на президента Доналд Тръмп да прекрати търговските отношения с Испания, финансовият му министър Скот Бесънт се включи в критиките срещу кабинета на Педро Санчес.

В интервю за телевизия CNBC Бесънт отново напомни, че Испания е единствената страна, отказала да отдели 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.

Американският финансов министър също така нарече управляващите в Мадрид "нахалници". Вчера американският президент Доналд Тръмп забрани САЩ да търгуват с Испания.

Междувременно външният министър Албарес реагира остро на поведението на германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом. Първият дипломат на Мадрид обяви, че е разговарял с германския външен министър, за да изрази изненадата си от това, че Мерц е критикувал Испания, вместо да я подкрепи.

Подкрепа за позицията на управляващите в Мадрид дойде от Брюксел. Европейската комисия предупреди, че е готова да действа и да защити интересите на Съюза. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща е разговарял по телефона с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази подкрепата на ЕС.

Френският президент Еманюел Макрон също е говорил с испанския премиер, за да изрази солидарността на Франция.
 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Испания, САЩ, Иран

Още новини по темата

Иран удари с дрон и ракети в Азербайджан
05 Март 2026

Иран заплашва ядрения център в Димона с ракетен удар
05 Март 2026

Държавите в Персийския залив свалят дрон за $20 000 с ракета за 4 милиона
04 Март 2026

Украйна праща свои военни на помощ срещу Иран
04 Март 2026

Пентагонът: САЩ печелят войната и ще се бием колкото трябва
04 Март 2026

100 души от иранска фрегата край Шри Ланка са в неизвестност
04 Март 2026

Американските дипломати напускат Кипър
04 Март 2026

Иран удари най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток
04 Март 2026

Еквадор започна операция със САЩ срещу наркокартелите
04 Март 2026

Тръмп нареди пълно спиране на търговията с Испания

04 Март 2026

Иран избра нов върховен лидер

03 Март 2026

Ирански дрон удари консулството на САЩ в Дубай
03 Март 2026

Атака на Израел прекъсна гласуването за наследник на Хаменей
03 Март 2026

За утре е планиран полет за евакуиране на 300 българи от Оман
03 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?