Напрежението между Мадрид и Вашингтон расте

EPA/BGNES Външният министър на Испания Албарес отрича правителството да се е разбрало със САЩ за военните бази

Говорителят на Белия дом Керълайн Левит обяви снощи, че правителството в Мадрид се е съгласило на военно сътрудничество с Вашингтон, но испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес категорично отрече информацията и каза, че няма представа какво е говорила Левит. Испанското правителство "категорично" отрича всякакво намерение да сътрудничи военно на САЩ във войната им срещу Иран и продължава да отказва да разреши на американски самолети да използват военни бази на своя територия, заяви испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, цитиран от Франс прес.

А министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обвини правителството в Мадрид, че е застрашило живота на американци с отказа си да сътрудничат за атаките срещу Иран.

Междувременно и поведението на германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом предизвика дипломатическа буря между Испания и Германия, предаде БНР.

След заплахите на президента Доналд Тръмп да прекрати търговските отношения с Испания, финансовият му министър Скот Бесънт се включи в критиките срещу кабинета на Педро Санчес.

В интервю за телевизия CNBC Бесънт отново напомни, че Испания е единствената страна, отказала да отдели 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.

Американският финансов министър също така нарече управляващите в Мадрид "нахалници". Вчера американският президент Доналд Тръмп забрани САЩ да търгуват с Испания.

Междувременно външният министър Албарес реагира остро на поведението на германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом. Първият дипломат на Мадрид обяви, че е разговарял с германския външен министър, за да изрази изненадата си от това, че Мерц е критикувал Испания, вместо да я подкрепи.

Подкрепа за позицията на управляващите в Мадрид дойде от Брюксел. Европейската комисия предупреди, че е готова да действа и да защити интересите на Съюза. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща е разговарял по телефона с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази подкрепата на ЕС.

Френският президент Еманюел Макрон също е говорил с испанския премиер, за да изрази солидарността на Франция.

