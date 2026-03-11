Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за превоз на петрол и газ, съобщиха агенциите и БТА.

"Американските сили унищожиха на 10 март няколко ирански кораба, включително 16 минни заградителя близо до Ормузкия проток", посочи в Екс Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

По-рано Тръмп предупреди Техеран, че ще последва сериозен военен отговор, ако се потвърдят съобщенията, че Ислямската република е започнала да минира Ормузкия проток.

"Ако по какъвто и да било повод бъдат заложени мини и те не бъдат премахнати веднага, военните последствия за Иран ще бъдат на невиждано ниво", написа американският лидер в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Президентът републиканец добави, че засега няма потвърждение чрез независим източник морският коридор да е миниран.

Според Си Ен Ен през последните дни Иран е заложил около десетина мини във водите на стратегически важния проток. Телевизията се позова на неназовани източници.

По думите на един от тях флотът на Иран от малки плавателни съдове и съдове за минно-заградителни мероприятия все още е до голяма степен непокътнат и при това положение той е в състояние да заложи стотици мини по корабния маршрут.

"Си Би Ес Нюз" също съобщи, че Техеран планира да заложи мини.

В друга публикация Тръмп написа, че през последните часове 10 съда, способни да залагат мини, са били потопени.

Широкият около 55 километра Ормузки проток, намиращ се между Иран и Оман, е един от най-важните корабни маршрути за световните доставки на петрол.

Експерти предупредиха още преди войната, че военноморските сили на Техеран може да блокират или минират морския коридор.

Предполагаем снаряд, чийто тип не е уточнен, удари контейнеровоз край бреговете на Обединените арабски емирства близо до Ормузкия проток, съобщи Британската организация за търговско мореплаване, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

"Капитанът на контейнеровоз докладва за щети, вероятно причинени от снаряд, чийто тип не е уточнен", посочи Организацията.

Събитията са станали на 25 морски мили (46 км) северозападно от Рас ал-Хайма в Емирствата, близо до Ормузкия проток. Няма жертви и ранени, а екипажът е в безопасност, посочи Организацията и поясни, че щетите все още се оценяват.