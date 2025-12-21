САЩ задържаха още два танкера край Венецуела

САЩ задържаха тази вечер танкера Bella 1, плаващ под панамски флаг. Танкерът попадащ под американски санкции, се отправял към Венецуела за да зареждане на нефт.

По-рано днес САЩ задържаха още един петролен танкер край бреговете на Венецуела в международни води, потвърди министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем. Британската компания за управление на морски рискове „Вангуард“ („Vanguard“) заяви, че задържаният кораб вероятно е танкерът „Сенчърис“ (Centuries) под панамски флаг, спрян източно от Барбадос в Карибско море.

Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че танкерът е превозвал санкциониран петрол. „Това беше кораб с фалшив флаг, който е оперирал като част от венецуелския сенчест флот за трафик на откраднат петрол и финансиране на наркотерористичния режим на Мадуро“, написа Кели в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X).

Това се случва дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви „пълна блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела.

„Съединените щати ще продължат да преследват незаконното движение на санкциониран петрол, използван за финансиране на наркотероризъм в региона. Ще ви намерим и ще ви спрем“, заяви тя в публикация в социалните мрежи.

По подобен начин на 11 декември САЩ задържаха танкер "Скипър", на който наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула".