Венецуела освободи 80 политически затворници

Все още задържани са повече от 700 души

Днес, 19:00
Кенеди Техеда Хименес позира след освобождаването му от затвора Токорон
Кенеди Техеда Хименес позира след освобождаването му от затвора Токорон

Поне 80 политически затворници са били освободени тази сутрин във Венецуела. Това обяви неправителствената организация Foro Penal, като добави, че процесът на освобождаване на хора, задържани като противници на режима на Николас Мадуро се е засилил след акцията в Каракас на американските военни, които отведоха президента на страната в Ню Йорк и го изправиха пред съд.

Директорът на Foro Penal Алфредо Ромеро съобщи в социалната мрежа X, че организацията в момента проверява самоличността на освободените от затворите в цялата страна. Той добави, че „вероятно ще има още освобождавания", затова бройката не е окончателно.

"Освободен бе и нашият другар Кенеди Техеда. Той въобще не трябваше да е зад решетките", добавя Ромеро.

Техеда бе в затвора Токорон, след като бе арестуван на  8 февруари 2024 г. Той е адвокат доброволец към Foro Penal и беше сред общо 797-те политически затворници във Венецуела (числото е към днешния ден). Сред тези хора са 173-ма военнослужещи, 99 жени и двама тийнейджъри.

