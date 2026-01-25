Венецуела освободи 80 политически затворници

Поне 80 политически затворници са били освободени тази сутрин във Венецуела. Това обяви неправителствената организация Foro Penal, като добави, че процесът на освобождаване на хора, задържани като противници на режима на Николас Мадуро се е засилил след акцията в Каракас на американските военни, които отведоха президента на страната в Ню Йорк и го изправиха пред съд.

Директорът на Foro Penal Алфредо Ромеро съобщи в социалната мрежа X, че организацията в момента проверява самоличността на освободените от затворите в цялата страна. Той добави, че „вероятно ще има още освобождавания", затова бройката не е окончателно.

"Освободен бе и нашият другар Кенеди Техеда. Той въобще не трябваше да е зад решетките", добавя Ромеро.

Hoy es el cumpleaños 26 de nuestro activista y abogado del @ForoPenal, preso político Kennedy Tejeda. Se encuentra todavía en la infame cárcel de Tocorón. Es uno de los 797 presos políticos que existen en Venezuela (cifra actualizada a esta hora) @ForoPenal pic.twitter.com/0btihAwigu — Alfredo Romero (@alfredoromero) 25 януари 2026 г.

Техеда бе в затвора Токорон, след като бе арестуван на 8 февруари 2024 г. Той е адвокат доброволец към Foro Penal и беше сред общо 797-те политически затворници във Венецуела (числото е към днешния ден). Сред тези хора са 173-ма военнослужещи, 99 жени и двама тийнейджъри.