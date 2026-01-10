Медия без
Густаво Петро предлага да се възстанови Велика Колумбия

Днес, 07:07

 Президентът на Колумбия Густаво Петро предложи да се възстанови Велика Колумбия - държавата, която е обединявала северозападната част на Южна Америка в началото на 19-и век.

Петро публикува карта и написа: "Това е Велика Колумбия; това беше идеята на Боливар, и аз предлагам – чрез конституционно гласуване на населението – да я възстановим като конфедерация от автономни нации".

Велика Колумбия съществува между 1819 и 1831 г. Тя е създадена по време на борбите за независимост от Испания. Територията ѝ е била огромна - над 3 млн. кв. км., и е включвала днешните държави Колумбия, Венецуела, Еквадор, Панама, части от Перу, Гвиана и Бразилия, както и Москитовия бряг -  крайбрежната ивица на Карибско море при Никарагуа и Коста Рика. Столицата е била Богота, а Симон Боливар е нейният първи президент.

През 1830 г. Симон Боливар, разочарован от опитите на местните лидери да се отделят, подава оставка, казвайки известната фраза: "Всички, които служеха на революцията, разораха морето". Малко след това той умира. До 1831 г. Венецуела и Еквадор официално се отделят, което слага край на съществуването на Велика Колумбия.

Знамената на Колумбия, Венецуела и Еквадор и до днес използват едни и същи цветове (жълто, синьо и червено), което е пряко наследство от общата им история в рамките на Велика Колумбия.

Колумбия, Венецуела, Велика Колумбия, Густаво Петро

