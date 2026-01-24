Медия без
Временният президент на Венецуела
съобщи, че 626 затворници са освободени

Днес, 08:41
Делси Родригес
EPA/BGNES архив
Делси Родригес

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че 626 души са освободени досега от затвора в продължаващия процес по освобождаване на затворници, но не уточни периода, в който е станало това, предадоха Ройтерс и БТА.

Венецуелската правозащитна група „Форо Пенал“ потвърди освобождаването на 154 политически затворници от 8 януари досега.

В телевизионно изявление снощи Родригес каза, че в понеделник ще разговаря с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от него ООН да потвърди списъците с освободените.

Междувременно хиляди поддръжници на сваления венецуелски президент Николас Мадуро, който беше заловен при зрелищна операция на американската армия на 3 януари, снощи излязоха на протест с искане за освобождаването му. Демонстрацията бе проведена на датата, на която се отбелязва годишнината от падането на военната диктатура в страната през 1958 г.

Огромен транспарант с надпис: „Искаме ги обратно“, бе опънат на площад „О‘Лиъри“ в централната част на Каракас.

Въпреки че временният президент Делси Родригес се опитва да се сближи с Вашингтон, правителството продължава да се опитва да върне Мадуро, който бе на власт от 2013 г., отбеляза Франс прес.

„Нашият най-голям триумф тези дни ще бъде да върнем президента Мадуро и Силия – първата дама“, каза влиятелният министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо по време на протеста, в изказване, излъчено по телевизията. 

 

