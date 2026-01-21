САЩ задържаха седми танкер край Венецуела

Във вторник американските военни задържаха още един танкер край бреговете на Венецуела.

Танкерът Sagitta, с товар от венецуелски петрол на борда, е седмият танкер, задържан от началото на декември от американската брегова охрана в рамките на операция по блокиране на танкери, действащи в нарушение на санкциите.

В изявление на Южното командване на САЩ се казва, че „задържането на поредния танкер, нарушил карантината, въведена от президента Тръмп по отношение на санкционираните кораби, демонстрира нашата решимост да гарантираме, че от Венецуела се изнася само петрол, чийто износ е координиран и законен“.

По информация на агенция Associated Press, танкерът Sagitta плава под флага на Либерия, а негов собственик е компания от Хонконг. Той е станал обект на американски санкции, въведени след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Транспондерът на танкера, който предава местоположението му, е бил изключен. За последен път е бил активен преди два месеца, когато корабът е напускал Балтийско море.

Представители на администрацията на Доналд Тръмп нееднократно заявяваха, че възнамеряват да използват приходите от продажбата на конфискувания петрол за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела. Президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник обяви, че Съединените щати вече са получили 50 милиона барела венецуелски петрол, който се продава на световните пазари и „допринася за значително понижение на цените на петрола“.

"Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела през първите четири дни. Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом.

Американският президент каза още, че обмисля да включи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в някакво качество в управлението на Венецуела, но не уточни каква роля би играла тя.

"Разговаряме с нея и може би ще я включим по някакъв начин. Много ще се радвам, ако успеем да направим това, Мария", каза Тръмп, който миналата седмица се срещна с Мачадо, която му подари Нобеловата си награда за мир.