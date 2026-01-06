Гвардията в Каракас откри огън по неидентифицирани дронове

Стрелба бе открита в столицата на Венецуела в близост до президентския дворец. Очевидци съобщават, че в небето над Каракас са били забелязани дронове, а по улиците са се появили въоръжени лица. По данни на медиите правителствената гвардия е открила огън по безпилотните летателни апарати. Според агенция AFP ситуацията в момента е под контрола на властите и вече се е нормализирала.

Първоначалните съобщения сочат, че става въпрос за няколко дрона, които са навлезли в забранената зона за полети около двореца „Мирафлорес“. Използването на дронове за атаки срещу държавни институции във Венецуела има прецедент - опитът за атентат срещу Мадуро през 2018 г.

Двама представители на Белия дом съобщиха, че САЩ нямат съпричастност към инцидента в Каракас, заяви NBC News. Въпреки че AFP съобщава за нормализиране на обстановката, в центъра на Каракас остават засилени патрули на боливарската национална полиция и разузнавателните служби (SEBIN).