Жертвите при операцията на САЩ във Венецуела вече са 80

04 Яну. 2026
X

Броят на жертвите от военната операция на САЩ във Венецуела достигна 80 души. Сред тях няма американски военни.
Това не е окончателният брой, пише The New York Times, позовавайки се на източник в Каракас. Временните власти на Венецуела все още не са публикували официална статистика.

Според репортажи на New York Times и The Guardian, сред жертвите са предимно венецуелски войници от личната охрана на президента, но има и цивилни граждани, загинали по време на въздушните удари над Каракас, Миранда и Арагуа. Най-много са жертвите при атаката на елитни части на американските специални сили (Delta Force) срещу резиденцията на Мадуро във военната крепост „Фуерте Тиуна“ в Каракас.

САЩ нанесоха удар по територията на Венецуела, по време на който президентът Николас Мадуро беше задържан и отведен извън пределите на страната. По-рано министърът на отбраната на страната Владимир Падрино Лопес заяви, че при залавянето на Мадуро е била убита значителна част от личната му охрана.
 

Венецуела

