Временният президент на Венецуела призова за добри отношения със САЩ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати, предадоха Франс прес и БТА.

Родригес бе утвърдена на поста от Върховния съд на Венецуела в събота - деня, в който американските въоръжени сили плениха президента Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден.

"Смятаме за наш приоритет да се движим към балансирани и основаващи се на уважение международни отношения между Съединените щати и Венецуела", написа в "Телеграм" Родригес. Тя призова "правителството на САЩ да работят заедно по програма за сътрудничество, фокусирана върху общото развитие".

По-късно тя публикува в Инстаграм обръщение към американския президент.

„Президент Доналд Тръмп - нашият народ и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. Това винаги е била позицията на президента Николас Мадуро и това е позицията на цяла Венесуела в момента. Това е Венесуела, в която вярвам, тази Венесуела, на която съм посветила живота си. <…> Венесуела има право на мир, развитие, суверенитет и бъдеще“, се казва в изявлението на Родригес. Днес Мадуро ще бъде изправен пред съд в Ню Йорк за повдигане на официални обвинения.

Президентът Тръмп каза, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори. "Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви той на борда на своя самолет "Еър Форс 1", имайки предвид именно Родригес.

Вчера, в интервю за списание "Атлантик", президентът на САЩ обаче предупреди, че новият лидер на Венецуела може да "плати по-висока цена" от сваления си предшественик, "ако не направи това, което е правилно".

Венецуелската държавна телевизия междувременно показа първото заседание на правителството под председателството на Делси Родригес.

Делси Родригес обяви създаването на комисия, която ще работи за освобождаването на Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес.

На борда на "Еър Форс 1" Тръмп добави, че Съединените щати са тези, които "контролират ситуацията" във Венецуела.

Синът на отведения в САЩ венецуелски президент, Николас Мадуро Гера, наричан Николасито, призова привържениците на баща си да излязат по улиците.

"Искат да ни видят слаби, но няма да ни видят слаби", казва на публикуван в социалните мрежи аудиозапис Мадуро-младши, който подобно на своя баща и на мащехата си е сред шестимата венецуелци, обвинени от американската прокуратура в "наркотероризъм". Той дава да се разбере, че е решен да се бори докрай, и изразява увереност, че Съединените щати "няма да успеят".

Около 2000 привърженици на Николас Мадуро демонстрираха във венецуелската столица Каракас, призовавайки САЩ да го освободят.

Едмундо Гонсалес Урутия, който според венецуелската опозиция е спечелил президентските избори в южноамериканската държава през 2024 г., междувременно приветства отвеждането на Мадуро в САЩ, за да бъде съден, като "важна, но не достатъчна крачка" към "нормализирането на (страната)".

Венецуелските власти запазват мълчание за броя на убитите при американската военна операция в страната, отбелязва АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на операция на САЩ по залавянето на Николас Мадуро са били убити много служители на кубинските служби за сигурност.

„Знаете, вчера бяха убити много кубинци“, каза Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One. Властите на Куба съобщиха за загинали 32 души. 5 и 6 януари са обявени за дни на траур в страната, пише Reuters.

Лекарска организация съобщи пред агенцията за общо около 70 жертви и 90 ранени.

По-рано венецуелският министър на отбраната призна, че голяма част от охранителите на Мадуро са били убити, без да посочи конкретно число, а "Ню Йорк таймс" писа за 80 загинали - както военни, така и цивилни.