Как действа "Картелът на слънцата"

САЩ обвиняват Николас Мадуро, че е ръководил Cartel de los Soles - "Картелът на слънцата". Звучи като картела ''Синалоа'' в Мексико или картела "Меделин" на Пабло Ескобар... Такъв картел обаче официално не съществува.

За първи път името на този картел се появява в журналистически публикации. През 1993 г. двама генерали от Националната гвардия на Венецуела са заловени при операция на ЦРУ за трафик на кокаин към САЩ. На пагоните на тези генерали имало "слънца" - емблемите на висшия офицерски състав. Журналистите бързо измислили и популяризирали името на новия картел....

Оттогава експертите повтарят едно и също. InSight Crime: "Това никога не е било наркокартел, а по-скоро рехава мрежа от контрабандни клетки в структурите за сигурност". Адам Айзексън: "Това не е организирана група. Хората никога не се идентифицират като нейни членове. Те нямат редовни срещи. Нямат йерархия". Фил Гънсън от International Crisis Group: "Картелът на слънцата" като такъв не съществува. Това е журналистически израз". Бившият служител на Държавния департамент на САЩ, Финукейн, се изрази най-точно: "Те наричат несъществуващо нещо, което не е терористична организация, терористична организация".

"Слънцата" са част от пагоните, от военната униформа. Николас Мадуро, бивш шофьор на автобус и профсъюзен активист, никога не е носил военна униформа. Слънца имат военните - министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес има четири "слънца". Диосдадо Кабело - участник в преврата от 1992 г., най-близък приятел на Чавес, който контролира спецслужбите - също. "Слънца" имат всички генерали, през които от години преминава трафикът.

Тук не става дума за истински картел, тук става дума за институционализирана корупция. За разлика от мексиканските или колумбийските картели, които се борят срещу държавата, тук става дума за самата държава. Във Венецуела армията контролира границите, пристанищата, летищата и разпределението на хранителните стоки. Това дава на офицерите пълен логистичен контрол върху пътищата за наркотици, без да се налага да създават паралелна структура.

Различните "клетки" в армията често се конкурират помежду си. Няма един "Кръстник". Ако един генерал бъде сменен, неговата мрежа може да се разпадне или да бъде поета от следващия, заел поста му. Това потвърждава тезата, че това е по-скоро система от корумпирани длъжности, отколкото класическа престъпна организация.

А откъде идват наркотиците? От Колумбия. В американското обвинение се говори, че "Картелът на слънцата" е действал заедно с FARC.

"Картелът на слънцата" действа по-скоро като "логистично звено". Военните във Венецуела не произвеждат кокаин. Вместо това, левите партизански групи от Колумбия (като FARC и ELN) пренасят стоката през границата, а венецуелските военни осигуряват безопасен коридор и транспорт срещу процент от печалбата.