САЩ събират огромен военен флот край Венецуела

САЩ струпват голямо количество военни кораби, изтребители и разузнавателни самолети край бреговете на Венецуела, докато администрацията на Тръмп разширява военната си кампания срещу транснационалните престъпни организации, които според президента на САЩ са покровителствени от държавни ръководства.

Най-големият американски самолетоносач - "Джералд Форд", и свързаните с него военни кораби се насочват към региона, съобщи Пентагонът. Това значително разширява американското присъствие в региона.

Съединените щати вече имат военни кораби, експедиционна морска пехота, дронове, изтребители и самолети за наблюдение в Карибите и източната част на Тихия океан.

Американските сили взривиха най-малко 10 лодки от началото на септември, убивайки най-малко 43 души. Администрацията обвини хората в контрабанда на смъртоносни наркотици към САЩ. Няколко от ударите са били срещу плавателни съдове по маршрут, използван за превоз на марихуана и кокаин до Европа и Западна Африка.

Сега изглежда, че администрацията разширява кампанията. След като нанесоха няколко удара край карибското крайбрежие на Южна Америка, американските сили атакуваха кораби и край тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка.

Американският президент Доналд Тръмп вече даде да се разбере, че е готов на сухопътна атака срещу Венецуела. Тръмп обвини венецуелския президент Николá Мадуро в трафик на наркотици в САЩ и упълномощи Централното разузнавателно управление да проведе мисии във Венецуела. Администрацията информира Конгреса, че Съединените щати водят война срещу "наркотероризма". Властите се опитват да оправдаят употребата на сила, като определят наркокартелите като терористични организации в Латинска Америка.

"Ударна група 12" се насочва към Венецуела.

Флагман на групата е USS Gerald R. Ford (CVN-78). Освен самолетоносач, групата се състои от авиокрило, което включва 70-90 самолета и хеликоптери, един или два ракетни крайцера и ескадрон от разрушители.

Самолетоносачът "Джералд Форд" и свързаните с него военни кораби имат множество нападателни и отбранителни способности, включително капацитет за наблюдение, който може да бъде от решаващо значение за разширяване на операцията.

"Джералд Форд" е най-големият самолетоносач в света. Той обикновено превозва десетки изтребители, хеликоптери и повече от 4000 моряци.

По време на неотдавнашните си посещения в Европа самолетоносачът бе придружен от разрушителите Mahan, Winston S. Churchill and "Bainbridge", но не е ясно дали тези кораби ще пътуват с него до Карибите.

Военноморските сили и морската пехота са разположили бойна група край бреговете на Венецуела. Това е авангарда на морските операции, сега там са включени 4500 моряци и морски пехотинци. Групата включва разрушители с управляеми ракети, атакуваща подводница, кораб за специални операции и разузнавателен самолет.

Специални Операции



Пентагонът също така е разположил цивилен кораб, превърнат в плаваща база за специални операции. Корабът може да служи както като казарма, така и като команден център на Силите за специални операции в района.

160-ти авиационен полк за специални операции с елитен хеликоптер, който поддържа най-опасните мисии в света, също са разположени в района. Хеликоптерите "Little Bird", които обикновено се използват от тази единица, бяха идентифицирани - те оперират на по-малко от 90 мили от брега на Венецуела.

Американски представител заяви, че хеликоптерите са участвали в тренировъчни учения, които биха могли да послужат като подготовка за разширяване на конфликта, включително възможността за мисии във Венецуела.

Общо, около 10 000 американски моряци и морски пехотинци са били в Карибско море край бреговете на Венецуела този уикенд. Цифрата не включва персонала в Пуерто Рико, което вероятно прави общия брой значително по-висок.

Освен бойци, в американските бази в Пуерто Рико са базирани дронове МК-9 и изтребители Ф-35.