Венецуела затвори посолството си в Осло след Нобела за Мария Корина Мачадо

Венецуела е затворила посолството си в Осло, предаде Франс прес. Новината идва само дни след като лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир за 2025 г. в Осло.

Правителството на Венецуела каза в изявление, че ще пристъпи към "цялостно преструктуриране" на своите служби за външни отношения. Норвежкото министерство на външните работи по-рано обяви затварянето на венецуелското посолство, но уточни, че не е получило никакво обяснение.

Министерството също така подчерта, че Нобеловият комитет, който ръководи наградата, е независим орган от норвежкото правителство.

Венецуела обяви и затварянето и на посолството си в Австралия и заяви готовност да отвори дипломатически представителства в Зимбабве и Буркина Фасо, страни, които счита за "стратегически партньори в борбата срещу хегемонистичния натиск".

Вчера президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече Мария Корина Мачадо ''демонична вещица''. ''Деветдесет процента от населението отхвърля демоничната вещица'', каза той, без обаче да спомене името ѝ или да коментира присъждането на престижната награда.

Правителството често нарича опозиционната лидерка la sayona – дух от венецуелския фолклор, описван като жена с бяла кожа и черна права коса, подобно на външността на Мачадо.

Норвежкият Нобелов комитет присъди отличието на 58-годишната Мачадо за нейния ''неуморен труд в защита на демократичните права на венецуелския народ и за борбата ѝ за справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация''.

''Ние искаме мир и ще имаме мир – но мир с свобода и суверенитет'', заяви Мадуро по време на събитие, отбелязващо ''Деня на съпротивата на коренното население'', който във Венецуела замества традиционния Ден на Колумб.

Мачадо подкрепя американските военни маневри край венецуелските брегове. Тя посвети Нобеловата си награда „на страдащия народ на Венецуела“ и на Доналд Тръмп, който също беше номиниран за отличието. В интервю за Фокс Нюз Мачадо заяви, че Тръмп ''заслужава'' наградата, защото не само е участвал в решаването на осем войни само за няколко месеца, но действията му са били решаващи, за да доведат Венецуела до прага на свободата.