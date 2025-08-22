Мадуро мобилизира милиони във Венецуела

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви мащабна мобилизация в Боливарската национална милиция и призова за единство на армията, полицията и хората за защита на страната от "заплахите на САЩ". Всички подлежащи на мобилизация ще се съберат в събота и неделя в 15700 бази на националната отбрана в цялата страна. "Заповедта за защита на родината е дадена", заяви Мадуро и призова бог да даде победа на венецуелците.

Венецуелските милиции са компонент от Боливарските национални въоръжени сили. При пълна мобилизация, Мадуро може да събере 4.5 млн. запасняци.

До ситуацията се стигна след като Доналд Тръмп изпрати военни кораби към региона. Официалната цел е специална операция срещу наркокартелите в Латинска Америка, вкл. и във Венецуела. САЩ удвоиха наградата си за информация, водеща до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара, обвинявайки го в трафик на наркотици като ръководител на Картела на слънцата.

На борда на корабите има 4,5 хиляди военнослужещи, включително 2,2 хиляди морски пехотинци. Въпросните кораби са десантната група в състав: USS Iwo Jima и транспортните - USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

За патрулиране и наблюдение на морските пътища, използвани за контрабанда на наркотици, в района има и други кораби - разрушителите USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson. Освен корабите САЩ разполагат в района и самолети за морско разузнаване P-8 Poseidon и атакуваща подводница.

Всички тези действия са част от по-широка стратегия на САЩ за оказване на натиск върху правителството на Венецуела, което Вашингтон обвинява в сътрудничество с наркокартелите.