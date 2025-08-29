Медия без
САЩ върнаха десетки руснаци в Москва

Сред депортираните вероятно има хора, които се страхуват от политическо преследване

Днес, 14:58

Между 30 и 60 руски граждани са били депортирани от САЩ на 27 август, съобщи президентът на нестопанската организация „Russian America for Democracy in Russia” Дмитрий Валуев. Информацията бе потвърдена от роднини на руснаците, които остават в имиграционните затвори на САЩ. 

Според Валуев, САЩ през Египет са депортирали в Русия онези, които са се оказали в имиграционни затвори в САЩ, загубили са делата за убежище или са решили да се върнат в Русия, без да чакат съдебното решение.

Сред депортираните има хора, които се страхуват от политическо преследване в Москва, включително бивш военен, срещу когото се води разследване за самоволно напускане на частта. След завръщането в Руската федерация поне един човек е бил задържан, останалите са освободени с подписка.

Първият, който съобщи за масовата депортация на руснаци, е основателят на „Гулаг.нет“ Владимир Осечкин на 28 август. По негови думи, след завръщането си руснаците са преминали през „филтрация“ – разпитвали са ги в продължение на няколко часа, а някои от тях са били бити.

Това е вече втората масова депортация на руснаци от САЩ от началото на лятото. През юни властите на САЩ са депортирали в Русия около 40 души, съобщи Валуев.

 

