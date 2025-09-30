Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ са на часове от спиране на работата на правителството

Днес, 07:48

САЩ са на денонощие от пореднния "шътдаун" - временно спиране на работата на правителствените ведомства - след като срещата на президента Доналд Тръмп с лидерите на демократите и републиканците в Конгреса по въпросите на временното финансиране на правителството приключи без съществени резултати, съобщи The Hill.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумер заяви пред журналисти, че демократите и републиканците имат „много големи различия“ по ключови въпроси, включително проблемите на здравеопазването.

„Мисля, че се движим към спиране на работата на правителството, защото демократите не искат да постъпят правилно“, заяви той.

Финансовата година в САЩ приключва на 30 септември. До този момент Конгресът трябва да е одобрил бюджета или поне да има временно решение за финансиране, наречено "продължителна резолюция", което което да удължи сегашното финансиране. Ако такива липсват, спира финансирането на "несъществените части на федералното правителство", защото съгласно Конституцията на САЩ, федералните агенции не могат да харчат пари без изрично разрешение от Конгреса. 

"Несъществените части на федералното правителство" са, например - музеите, парковете, много административни служби, издаването на паспорти и визи - хората там трябва да излязат в неплатен отпуск.

Служителите, чиято работа е критична за националната сигурност и защитата на живота и собствеността, продължават да работят. Това включва военните, граничната охрана, контрола на въздушния трафик и други. Тези служители не получават заплата, докато шътдаунът не приключи, но по закон им се гарантира, че ще получат заплатите си със задна дата след възстановяване на финансирането.

Има сектори, които няма да бъдат засегнати - това са здравеопазването и социалните плащания. плащанията за социално осигуряване и здравно осигуряване продължават, тъй като тяхното финансиране не зависи от годишния бюджетен закон.

Шътдаун има често - последният бе миналата година и работата на правителството тогава спря за 1 час. 

Според наблюдатели, сега демократите смятат, че така ще нанесат политически удар по Тръмп. Според други, президентът точно това и чака - ако приемането на бюджетите се провалят, хиляди чиновници ще бъдат изпратени в неплатен отпуск, а това от своя страна ще разчисти пространство за дългоочакваната „ревизия на държавния апарат“. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, шътдаун

Още новини по темата

САЩ въвеждат входна такса за зелена карта и оскъпяват туристическите визи
17 Септ. 2025

САЩ се зарекоха да бранят "всяка педя от територията на НАТО"
13 Септ. 2025

Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ
10 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
02 Септ. 2025

МВР и САЩ хвърлят тайни спецгрупи срещу прането на пари в България
29 Авг. 2025

САЩ върнаха десетки руснаци в Москва
29 Авг. 2025

"Български пощи" спират временно колетите за САЩ
25 Авг. 2025

Пощи от цял свят спряха колетите до САЩ
23 Авг. 2025

Мадуро мобилизира милиони във Венецуела
22 Авг. 2025

САЩ проверяват визите на 55 милиона чужденци
22 Авг. 2025

Кораб се взриви в Балтимор
19 Авг. 2025

Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
13 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар