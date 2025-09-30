САЩ са на часове от спиране на работата на правителството

САЩ са на денонощие от пореднния "шътдаун" - временно спиране на работата на правителствените ведомства - след като срещата на президента Доналд Тръмп с лидерите на демократите и републиканците в Конгреса по въпросите на временното финансиране на правителството приключи без съществени резултати, съобщи The Hill.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумер заяви пред журналисти, че демократите и републиканците имат „много големи различия“ по ключови въпроси, включително проблемите на здравеопазването.

„Мисля, че се движим към спиране на работата на правителството, защото демократите не искат да постъпят правилно“, заяви той.

Финансовата година в САЩ приключва на 30 септември. До този момент Конгресът трябва да е одобрил бюджета или поне да има временно решение за финансиране, наречено "продължителна резолюция", което което да удължи сегашното финансиране. Ако такива липсват, спира финансирането на "несъществените части на федералното правителство", защото съгласно Конституцията на САЩ, федералните агенции не могат да харчат пари без изрично разрешение от Конгреса.

"Несъществените части на федералното правителство" са, например - музеите, парковете, много административни служби, издаването на паспорти и визи - хората там трябва да излязат в неплатен отпуск.

Служителите, чиято работа е критична за националната сигурност и защитата на живота и собствеността, продължават да работят. Това включва военните, граничната охрана, контрола на въздушния трафик и други. Тези служители не получават заплата, докато шътдаунът не приключи, но по закон им се гарантира, че ще получат заплатите си със задна дата след възстановяване на финансирането.

Има сектори, които няма да бъдат засегнати - това са здравеопазването и социалните плащания. плащанията за социално осигуряване и здравно осигуряване продължават, тъй като тяхното финансиране не зависи от годишния бюджетен закон.

Шътдаун има често - последният бе миналата година и работата на правителството тогава спря за 1 час.

Според наблюдатели, сега демократите смятат, че така ще нанесат политически удар по Тръмп. Според други, президентът точно това и чака - ако приемането на бюджетите се провалят, хиляди чиновници ще бъдат изпратени в неплатен отпуск, а това от своя страна ще разчисти пространство за дългоочакваната „ревизия на държавния апарат“.