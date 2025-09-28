Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Проевропейските сили спечелиха убедително изборите в Молдова

Партията на Мая Санду ще има абсолютно мнозинство в парламента

29 Септ. 2025Обновена

Проевропейската партия на президента Мая Санду "Действие и солидарност" - PAS, победи убедително на парламентарните избори в Молдова, които се състояха вчера. Според публикуваните от молдовската ЦИК окончателни резултати тя получава 50,20% от гласовете. След нея остават "Патриотичен блок" с 24,17%, блок "Алтернатива" със 7,96%, "Наша партия" с 6,20% и PDA - 5,62%. 

"Алтернатива" е партията на кмета на Кишинев Йон Чебан - тя се позиционира като проевропейска партия, но не харесва Санду.

Останалите партии не преодоляват 5% бариера за влизане в парламента. Избирателната активност е 52,21%.

Изчисленията показват, че PAS ще получи 55 места в парламента и ще може да състави правителство самостоятелно. Всички останали партии, взети заедно, ще имат 46 места. "Патриотичен блок" ще има26 депутати, "Алтернатива" - 8, а "Наша партия" и PPDA - по 6. 

"Ние показахме на целия свят, че сме смели и достойни и не можем да бъдем купени. Ние проявихме отговорност както у дома, така и сред диаспортата ни в чужбина. Показахме, че можем да бъдем единни и трябва да останем такива. Резултатът от гласуването не е победа на една партия или избирателите. Тя е победа за страната", каза Мая Санду.

Проруската опозиция организира протест пред парламента в Кишинев. Според лидера на влизащата в "Патриотичен блок" Партия на социалистите Игор Додон по време на изборите е имало множество нарушения. Протестът пред парламента обаче е доста рехав.

Кремъл обвини Молдова, че не е допуснала до изборите стотици хиляди свои граждани с право на глас, които живеят в Русия. "От това, което ние виждаме, можем да констатираме, че стотици хиляди молдовци са били лишени от възможност да гласуват на територията на Русия, защото избирателните участъци бяха само два", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

В края на изборния ден гласувалите бяха 1.6 млн. души, 52% от имащите право на глас. В чужбина бяха подадени 266 082 гласа, като в Русия бяха подадени 4204 гласа, а в Беларус - само 288 души. В България гласуваха 468 души. Най-много гласове от чужбина бяха подадени в Италия - 80232, в Германия - 37884, по 25 хил. гласа бяха подадени от Франция и от Великобритания.  

От Кишинев бяха подадени 375 508 гласа. 

Отворени бяха общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави. Дванадесет от избирателните секции са в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи международно непризната независимост след кратка война през 1992 г. Русия все още поддържа там контингент от около 1500 войници. 

В 10 държави – САЩ, Канада, Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия – за първи път на парламентарни избори може да се гласува по пощата. Централната избирателна комисия обяви снощи, че са получени 2055 плика с гласове от тези страни. Опозицията критикува малкия брой секции в Русия, където те са само две, както и гласуването по пощата.

Право на глас имаха близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.

Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати бяха регистрирани за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували. 

Централната избирателна комисия (ЦИК) не допусна до участие няколко партии с мотив, че са свързани с Русия и с молдовския олигарх Илан Шор, който бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор по дело, наречено „кражбата на века“, във връзка с изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. Шор намери убежище в Русия.

През последните дни ЦИК на Молдова изключи от участие в изборната надпревара още две проруски партии – „Сърцето на Молдова“, която е част от опозиционния Патриотичен блок, и партията „Велика Молдова“ поради подозрения за незаконно финансиране.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Молдова

Още новини по темата

Молдова пак решава в ЕС или обратно в Русия
27 Септ. 2025

Башканът на Гагаузия Евгения Гуцул бе осъдена на 7 г. затвор

05 Авг. 2025

В Гърция е арестуван проруски олигарх от Молдова
22 Юли 2025

Прорурският башкан на Гагаузия бе задържан в Молдова
26 Март 2025

Газовата война на Русия с Молдова наказва проруското Приднестровие
02 Яну. 2025

Кишинев ще национализира дела на "Газпром" в "Молдовагаз"
30 Дек. 2024

Проевропейският президент на Молдова встъпи във втория си мандат
24 Дек. 2024

Властите на Молдова заподозряха Роман Абрамович в намеса в изборите
13 Дек. 2024

Санду 2.0: Победата мина, започва тежката работа
05 Ноем. 2024

Молдова разкри руска схема за купуване на гласове
24 Окт. 2024

Обрат: Молдова каза "Да" на европейската интеграция
21 Окт. 2024

Русия похарчила 100 млн. евро за влияние на изборите в Молдова
19 Окт. 2024

Украйна и Молдова изпревариха РС Македония за преговори с ЕС
08 Ноем. 2023

Молдова изпреварва РС Македония за старт на преговори с ЕС
06 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар