Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кметът на Скопие към премиера Мицкоски: Нещастник, ти съсипа града!

Даниела Арсовска отправи гневни критики към държавното управление

Днес, 11:00
Разривът с Мицкоски настъпи скоро след като Арсовска пое управлението на Скопие - тя отказа да изпълнява сляпо нарежданията на партийния лидер и премиер.
Разривът с Мицкоски настъпи скоро след като Арсовска пое управлението на Скопие - тя отказа да изпълнява сляпо нарежданията на партийния лидер и премиер.

Кметът на Скопие Данела Арсовска обвини лично премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски за лошото състояние на града. „В продължение на четири години твоите общински съветници не гласуваха за закупуването на нови автобуси, за безплатен градски транспорт, за нова система да почистване на отпадъците, те не гласуваха нищо, което бе интерес на гражданите, поради твоята лична суета“, критикува Арсовска, цитирана от БГНЕС.

Според нея общинските съветници от партията на премиера не са одобрили и закупуването на нови противопожарни коли и назначаването на пожарникари. Кметицата на Скопие добави и още критики към премиера: "Унищожаваш половината държава, за да освободиш място за построяването на фотоволтаици.  Ти и твоята администрация носите отговорност за над 60 деца, които пострадаха в Кочани. По този случай не правите нищо". 

Повод за острата реакция е "извинението" на Мицкоски, че преди четири години именно ръководената от него ВМРО-ДПМНЕ е издигнала Арсовска за кандидат за кмет на столицата. 

„Сега и аз лично се извинявам на гражданите, че не съм знаела какво всъщност представляваш, а съм вярвала, че си почтен, че си професор и учен... Всеки ден пред очите ти стават убийства. Има убити жени, които отчаяно са търсили помощ от теб и вътрешния ти министър Тошковски. А какво ще кажеш за над 150 незаконни многоетажни сгради в квартал Чаир, които всеки момент могат да се срутят. Изчезвай и се скрий! Боклуците по улиците ще бъдат почистени за една седмица, защото на теб ти трябва успешен кмет и частни фирми вече са готови за това, но живота и здравето на невинните хора, за които ти носиш лично отговорност няма да ти изчистят съвестта ти“, казва още Данела Арсовска. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кмет на Скопие, Християн Мицкоски

Още новини по темата

Фон дер Лайен отказа Мицкоски от нови искания към ЕС
26 Окт. 2024

Фон дер Лайен напомни на Скопие за конституционните промени
24 Окт. 2024

Мицкоски преброи 800-900 българи в Северна Македония
22 Окт. 2024

България извика посланика на РС Македония за остър протест
30 Авг. 2024

ЕС към Скопие: По-добра сделка с България няма да има
28 Юли 2024

Премиерът Мицкоски обяви имуществото си
26 Юни 2024

Мицотакис: Скопие е изолирано
02 Юни 2024

Македонската опозиция ще подкрепи конституционни промени
02 Апр. 2023

Мицкоски "преброи" 173 българи в Македония
08 Окт. 2022

Скопски лидер отиде на антибългарски инструктаж в Унгария
25 Юли 2022

България и Северна Македония подписаха двустранния протокол

17 Юли 2022

Опозицията в Северна Македония сведе българите до 750 семейства
13 Юли 2022

Скопска логика: Което е добре за България, е зле за Северна Македония
21 Юни 2022

Лидерът на опозицията в РСМ нападна България на многохиляден митинг
19 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар