Кметът на Скопие към премиера Мицкоски: Нещастник, ти съсипа града!

Кметът на Скопие Данела Арсовска обвини лично премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски за лошото състояние на града. „В продължение на четири години твоите общински съветници не гласуваха за закупуването на нови автобуси, за безплатен градски транспорт, за нова система да почистване на отпадъците, те не гласуваха нищо, което бе интерес на гражданите, поради твоята лична суета“, критикува Арсовска, цитирана от БГНЕС.

Според нея общинските съветници от партията на премиера не са одобрили и закупуването на нови противопожарни коли и назначаването на пожарникари. Кметицата на Скопие добави и още критики към премиера: "Унищожаваш половината държава, за да освободиш място за построяването на фотоволтаици. Ти и твоята администрация носите отговорност за над 60 деца, които пострадаха в Кочани. По този случай не правите нищо".

Повод за острата реакция е "извинението" на Мицкоски, че преди четири години именно ръководената от него ВМРО-ДПМНЕ е издигнала Арсовска за кандидат за кмет на столицата.

„Сега и аз лично се извинявам на гражданите, че не съм знаела какво всъщност представляваш, а съм вярвала, че си почтен, че си професор и учен... Всеки ден пред очите ти стават убийства. Има убити жени, които отчаяно са търсили помощ от теб и вътрешния ти министър Тошковски. А какво ще кажеш за над 150 незаконни многоетажни сгради в квартал Чаир, които всеки момент могат да се срутят. Изчезвай и се скрий! Боклуците по улиците ще бъдат почистени за една седмица, защото на теб ти трябва успешен кмет и частни фирми вече са готови за това, но живота и здравето на невинните хора, за които ти носиш лично отговорност няма да ти изчистят съвестта ти“, казва още Данела Арсовска.