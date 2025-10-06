Медия без
В Скопие се карат за "куфарчета с пари от България"

Днес, 12:19
Заев и Мицкоски
Заев и Мицкоски

Бившият лидер на опозиционния СДСМ и бивш премиер Зоран Заев в една от малкото си публикации в социалните медии днес остро и категорично отрече твърденията на настоящия премиер Християн Мицкоски за предполагаемите „куфарчета с пари от бившия премиер на България“, определяйки ги като лъжи и клевета.

Именно Мицкоски този уикенд, в част от обръщенията си на митинги на ВМРО-ДПМНЕ в рамките на предизборните обиколки за местните избори, говорейки за резолюцията с „червените линии“, предложена от настоящия президент на СДСМ Венко Филипче, заяви, че си спомня времето, когато „бившият премиер на източната ни съседка публично заяви, че е помогнал финансово СДСМ“. Мицкоски добави, че е логично да се смята, че СДСМ отново е почукал на същата врата и че подаръкът, който България може да плати, е „ново предложение за ново предателство на националните и държавните интереси“.

Заев отговори: „Неспособността да постигне дори един-единствен резултат в която и да е сфера на обществото и политиката, смесена с неговата самодоволност и арогантност, ще го тласне в политическа бездна. Но ще трябва да внимаваме да не повлечем страната в тази бездна заедно с него“.

Според техните лични изявления, Зоран Заев и Бойко Борисов са добри приятели и са работили в тясно сътрудничество по време на своите мандати. Това лично приятелство често е било подчертавано като фактор за подобряване на двустранните отношения между двете страни.

Македония, България, Християн Мицкоски, Зоран Заев, Бойко Борисов

