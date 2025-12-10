Медия без
Борисов иска да е на власт до 1 януари

Целта на ГЕРБ в управлението е влизането в еврозоната, заяви той

Днес, 09:45
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че "за оставки и протести" ще говори след 1 януари или до официалното влизане на България в еврозоната. Именно такава, по думите му, е целта на ГЕРБ в настоящия кабинет.

"Сега това е един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала -  на 1 януари да влезе еврото. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим ПВУ, да съберем над 8 млрд. повече от митници и данъчни измами са неща, от които аз не се срамувам", каза Борисов. 

По повод предстоящия вот на недоверие срещу правителството Борисов изтъкна, че е "научен да чува гласа на всеки глажданин". "Виждам гражданите на протеста. Дали партиите са обучени, или не, кой каквато тактика има, си е негова работа. Не може да ми се отрече, че чувам гражданите", каза герберският лидер пред журналисти в парламента.

 

